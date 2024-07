Efemérides 30 de Julio: Día Mundial contra la Trata de Personas – Día Internacional de la Amistad

Día Internacional de la Amistad , celebrado en honor a los lazos de afecto, camaradería, solidaridad y acompañamiento que unen a las personas con vínculos que no dependen de relaciones familiares o laborales sino que están en la inclinación a compartir, que hay entre esas personas, así sean muy diferentes, pudiendo sostenerse en la distancia y en el tiempo. Esta efeméride fue reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2011, a propuesta de la Cruzada Mundial de la Amistad. En algunos países se celebra en fechas diferentes, pero con un mismo sentido y propósito, como el 20 de julio en Argentina, Brasil, España y Uruguay; el 1er sábado de julio en Perú; en Bolivia el 23 de julio, en Colombia como Día del Amor y la Amistad el tercer sábado de septiembre y el primer domingo de ese mes en la India. Pero más allá de la amistad interpersonal está la amistad como valor que permite la unidad entre los pueblos, ligada a la búsqueda de la paz, el rechazo de la violencia, especialmente la de la confrontación bélica, y de la violencia que implica la desigualdad y la pobreza, para poder edificar sobre la base de la amistad una sociedad más justa y sostenible. El lema de este día llama a "compartir el espíritu humano a través de la amistad".

Día Mundial contra la Trata de Personas. Su propósito es concienciar a la gente contra este flagelo social y trabajar para acabar con la trata de personas. En el año 2013, la Asamblea General de la ONU decretó este día, para sensibilizar a la sociedad, a las personas y a los gobiernos, sobre este delito y violación de derechos a escala mundial. El lema de 2022 es: "Uso y abuso de la tecnología", por el aprovechamiento ilícito que hacen de Internet los traficantes y explotadores que se lucran de la trata de personas, pero también porque a través de Internet se puede ayudar a combatirla. Sobre todo es importante alertar a los más jóvenes para que no caigan en las redes de la trata de seres humanos, que los superexplota, priva de libertad y les esclaviza, llegando incluso a causarles la muerte. Las personas captadas o secuestradas por estas redes son sometidas contra su voluntad a situaciones de explotación sexual y laboral, a trabajos forzados, a la servidumbre doméstica sin derechos laborales, a extracción y comercialización de sus órganos corporales, a la mendicidad, al transporte de drogas, etc. Las estimaciones indican que al menos un tercio de las víctimas de la trata de personas son niños (varones) y dos terceras partes son mujeres y niñas o adolescentes de sexo femenino, lo cual engloba a millones de personas en el mundo. Según datos de la ONU, entre los grupos vulnerables están los desplazados, personas que han tenido que abandonar su país de origen, por culpa de una guerra o una situación de crisis política que los fuerza a emigrar o a pedir refugio a otra nación. No es de extrañar, por tanto, que a menudo, entre las víctimas de la trata de personas, aparezcan venezolanas y venezolanos que se vieron en la necesidad de emigrar en condiciones inseguras y precarias, pues Venezuela es, lamentablemente uno de los países con más desplazados y refugiados. Todas estas personas requieren de nuestra solidaridad, empezando por nuestros propios compatriotas que andan expuestos por el mundo adelante.