Efemérides 10 de Julio: Día de Nikola Tesla - Francia hunde barco de Greenpeace (1985)

Hoy es uno de los distintos días considerados como Día de "The Beatles". Son varias las fechas no oficiales que han sido tomadas como el Día de Los Beatles. Una de ellas es el 10 de julio de 1964, porque es el día en que la banda regresa a Liverpool triunfante de su gira estadounidense, justo para rodar la premiere de su película A Hard Day's Night. También está el 16 de enero, para los fans que toman la inauguración del Cavern Club, lugar en que hicieron su debut John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Otros seguidores del grupo musical, especialmente los británicos, dicen que el Día de The Beatles es el 6 de julio, fecha en la cual se conocieron Lennon y McCartney, los fundadores de la banda. Escuchar a Los Beatles