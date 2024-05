Efemérides 27 de Mayo: Señal de RCTV pasa al Estado y no al Poder Popular (2007) - Creado Parque Nacional El Guácharo (1975)

En 2007, en Venezuela, sale del aire Radio Caracas TeleVisión (RCTV) al serle retirada la concesión de su señal y los equipos de transmisión pasan al nuevo canal estatal de servicio público llamado Televisora Venezolana Social (Tves), sin quedar bajo control de los movimientos y organizaciones sociales. Aunque ésto fue presentado por la prensa opositora al gobierno de Chávez y por la prensa internacional como un "ataque a la libertad de expresión", el Estado Venezolano usó su facultad legal de no renovar la concesión de RCTV. Los dueños y directivos de RCTV se habían involucrado de manera muy activa y flagrante, absolutamente pública, en la promoción del golpe de Estado del año 2002 que buscó derribar al gobierno legítimo y constitucional. Aún así el gobierno esperó a la fecha del término legal de la conscesión de uso. El gobierno de Chávez decidió no renovar esa licencia para transferirla a la Televisora Venezolana Social (TVes), que pasó a ocupar la frecuencia de RCTV. Lo lamentable es la pérdida de muchos de sus valiosos programas y contenidos, así como de valores artísticos que trabajaban para el Canal 2. Pero hay quienes le reprochan a la página popular-alternativa Aporrea, bloqueada por el gobierno actual de Nicolás Maduro, el haber apoyado la no renovación de la concesión (a lo que la derecha venezolana le llama "cierre"), sin hacerse responsables del uso de RCTV como herramienta de un golpe de Estado contra un gobierno legítimo y ampliamente popular. El pueblo y los medios comunitarios y alternativos que participaron en la defensa del gobierno de Chávez ante el golpe del 11 A, desbordándose en las calles el 13 de abril de ese año 2002, tenían expectativas de que los medios golpistas pasaran a las manos del Poder Popular. Lo que hoy es Aporrea, que en ese entonces se fraguába en la Asamblea Popular Revolucionaria, y sus fundadores, no planteaban una televisora estatal más, sino una televisora realmente social, y por tanto bajo genuino control social (no sólo de nombre), en manos de las comunidades, de las organizaciones artísticas, culturales, deportivas, académicas, científicas, deportivas... de los profesionales y trabajadores de la comunicación, incluida la comunicación popular y comunitaria. Se quería que la comunicación estuviese en manos de la ciudadanía; no de los dueños de los medios privados ni de funcionarios del estado o de los dirigentes de un único sector político. Es decir, se quería la "socialización" y no la estatización burocrática hegemonista.