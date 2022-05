Diputados comunistas piden a Putin que retire las tropas rusas de Ucrania

Referencial Credito: Web

27-05-22.-Diputados comunistas de la región de Primorie, con capital en Vladivostok, exigieron hoy al presidente ruso, Vladímir Putin, que retire "inmediatamente" las tropas de Ucrania.



"Si nuestro país no suspende la operación militar, entonces habrá aún más huérfanos en nuestro país. Durante la operación militar jóvenes, que podrían traer grandes beneficios a nuestro país, morirán y quedarán inválidos", dijo uno de los diputados, Leonid Vasiukévich, al leer una carta dirigida al jefe del Kremlin.



Vasiukévich, quien dijo contar con el respaldo de otros tres diputados de su partido, fue interrumpido en todo momento por el presidente de la asamblea regional, según se puede ver en un canal de Telegram promovido por los propios comunistas.



Con todo, insistió en demandar "la retirada inmediata de las tropas rusas de Ucrania" y también el cese de las acciones militares que comenzaron el 24 de febrero.



Vasiukévich resaltó que, después de más de tres meses de combates, está claro que solucionar militarmente el actual conflicto entre rusos y ucranianos es prácticamente imposible.



El gobernador de Primorie, Oleg Kozhemiako, miembro del partido del Kremlin, Rusia Unida, no dudó en llamar "traidor" al diputado comunista, según informa el diario "Kommersant".



Además, consideró sus afirmaciones un insulto contra las tropas rusas que combaten al "nazismo" en Ucrania, cargo que está penado con hasta 15 años de cárcel.



El líder de la fracción comunista, Anatoli Dolgachev, aseguró no haber sido informado sobre la iniciativa y adelantó que tomará "las medidas más duras" contra los que han roto la disciplina del partido.



Los comunistas votaron en contra de la reforma constitucional que permitirá a Putin presentarse de nuevo a la reelección en 2024, pero apoyan la actual intervención militar rusa en Ucrania.



La pasada semana el primer alto funcionario ruso renunció y condenó públicamente la "operación militar especial", que llamó "no sólo crimen contra el pueblo ucraniano, sino también el ruso".



Se trata del consejero de la misión rusa ante la ONU en Ginebra, Boris Bondarev, quien no dudó en arremeter contra el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, por convertirse en portavoz del partido de la guerra y en amenazar al mundo con el uso de armas nucleares.



Poco antes, el legendario roquero ruso Yuri Shevchuk, líder del grupo DDT, denunció durante un concierto que "mueren ancianos, mujeres y niños en aras de ciertos planes napoleónicos de nuestro César de turno".



"La patria, amigos, no es un culo del presidente que hay que lamer y besar todo el tiempo. La patria es la abuela que vive en la miseria y vende patatas en el estación de trenes. Esa la patria", añadió, comentarios por los que será juzgado en un tribunal de San Petersburgo.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 348 veces.

La fuente original de este documento es:

Afp (https://www.afp.com/es)