Efemérides del 20 de Febrero: Nace Juan Vicente Torrealba en 1917 (escuchar piezas) - Día de la Federación

Día Mundial de la Justicia Social . Establecido con la intención de apoyar la labor de la llamada "comunidad internacional", encaminada a "erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y el trabajo decente", la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Todo un tema que sigue siendo año tras año de actualidad para los trabajadores y el pueblo venezolano, con un salario que no cubre la canasta básica o al menos la alimentaria, con empleos precarios e inestables (trabajadores "no requeridos" y degradación de los derechos laborales: Memorando 2792), descalabro de la seguridad social, del sistema de pensiones y la salud, tablas de la ONAPRE... entre otras graves deficiencias que padecemos. Por todo ello es un día para reclamar "Justicia Social".

Día de la Federación en Venezuela . En homenaje a la Guerra Federal, movimiento armado que fue liderado por Ezequiel Zamora y por Juan Crisóstomo Falcón en 1859. En la historia de Venezuela se destaca en el Escudo Nacional, donde aparecen dos inscripciones:"19 de Abril de 1810. Independencia", y "20 de Febrero de 1859. Federación". Este 2022 arribamos al 163 año de la Federación. La Guerra Federal en Venezuela fue una guerra civil, un conflicto bélico que enfrentó a los conservadores y a los liberales en el siglo XIX. Los liberales, también conocidos como "federales", estaban liderados por figuras como Ezequiel Zamora, quienes buscaban ciertos cambios significativos en la estructura política y social de Venezuela. El objetivo principal de los liberales era establecer un sistema federal en el país, lo que implicaba la autonomía de las provincias. Este cambio se supone que permitiría una mayor participación y representación de las diferentes regiones en el gobierno, en contraposición al sistema centralizado que favorecía a la élite gobernante. Fue el 20 de febrero de 1859, que se dió el inicio de la Guerra Federal, conocida como Guerra Larga o Guerra de los Cinco Años, considerada como el enfrentamiento bélico más largo y más costoso en lo social y en lo económico para Venezuela tras su independencia. El país quedó devastado, con ciudades desiertas y casi destruidas, se estima que murieron unas 200.000 personas de una población total de aproximadamente 1.800.000 habitantes, es decir, el 11% de la población. Pero, como se puede ver hoy, pese a que se rinde homenaje a Zamora y a la Guerra Federal, lo que predomina en Venezuela es el centralismo presidencialista, que es un régimen contrario. Los liberales se proponían terminar con la dominación de los oligarcas. De ahí que Zamora levantase la consigna de "tierras y hombres libres" y de "horror a la oligarquía", con el fin de arrebatarle el poder y la riqueza a esa minoría opresora. La victoria de los liberales en la Guerra Federal resultó en la promulgación de una nueva Constitución que instauraba la Federación, además de la abolición de la esclavitud, que no había sido garantizada tras la guerra de la independencia, y la eliminación de los títulos nobiliarios. La oligarquía siempre ha buscado retornar o vuelve crearse nuevamente, incluso por los generadores originales de los cambios que pueden terminar convertidos también en oligarcas, por lo que la misma lucha se replantea con cada vuelta de la historia.

En 1917 nació Juan Vicente Torrealba (f. 2019). Fue un músico y compositor venezolano , Uno de los artistas más representativos de Venezuela en su historia musical y con gran proyección internacional. Compositor y excelente instrumentista del arpa llanera. Una de sus obras cumbres de música instrumental del llano venezolano es Concierto en la Llanura Para Escuchar piezas de JVT pinche aquí - Éxitos al arpa de JVT Publicó un libro de sus vivencias en el llano durante su infancia y juventud: El Llano de Juan Vicente. También escribió su libro de memorias con el nombre de Remembranzas. El 19 de noviembre de 2014 recibió en Caracas el premio Grammy que le concedió y envió el Consejo Directivo de la organización en una ceremonia en el Teatro Hollywood del MGM Grand Hotel and Casino de Las Vegas, como parte de las celebraciones de la edición número 15 del Grammy Latino.

Durante el gobierno de Hugo Chávez, estando en 2007 como presidente de Alcasa (empresa pública del aluminio, de la CVG en el estado Bolívar, Venezuela) Carlos Lanz, éste propone activar el poder constituyente para construir Consejos de Fábrica e instrumentar la Cogestión, dando cumplimiento a la cláusula 145 de la Convención Colectiva de CVG Alcasa, la cual establece la legalidad del proceso de Cogestión. El desarrollo incipiente de la cogestión posteriormente fue truncado, al no ser continuado por el gobierno nacional, y por el sabotaje de las burocracias. Finalmente quedó ya sin efecto alguno y no tiene absolutamente nada que ver con los actuales "Consejos Productivos de Trabajadores" que en algún momento estuvo promoviendo el gobierno de Nicolás Maduro. Carlos Lanz desapareció el 8 de agosto de 2020, descubriéndose su asesinato en julio de 2022, hechos que no tuvieron ninguna relación con experiencia en Alcasa 15 años antes.