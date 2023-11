Efemérides del 7 de noviembre: Aniversario de la Revolución Rusa (1917) y nacimiento de Trotski (1879)

Día Internacional de la Física Médica. Se celebra en homenaje a Marie Curie, una reconocida científica que fue la pionera en lograr grandes avances en el campo de la radiactividad y cuyo trabajo se ha convertido en un gran aporte para tratar enfermedades como el cáncer y otras. Día del Obrero Educacional. Se trata de un homenaje a todos aquellos que cada día se esfuerzan dentro de la educación para que todo funcione en perfectas condiciones. Día del Periodista Deportivo. El objetivo es rendir homenaje a los profesionales de la comunicación que se dedican a esta fuente. En 1504, Cristóbal Colón regresó a España después de su cuarto y último viaje al Nuevo Mundo. En 1867 nació Marie Curie. Fue una científica polaca nacionalizada francesa. Pionera en el campo de la radiactividad, fue la primera persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades uno de Física en 1903, junto con su marido Pierre, convirtiéndose en la primera mujer en obtener este galardón, y otro de Química en solitario en 1911 y la mujer en ocupar el puesto de profesora en la Universidad de París. En sus inicios en 1891, se matriculó, en la Universidad de París donde cursó física, química y matemáticas. En 1893 se licenció en física y en 1894, con la ayuda de una beca, se licenció en matemáticas. Pasó a la historia como la "madre de la física moderna". En 1873, en Venezuela se realizó el Primer censo en Venezuela, el cual determinó que hay un total de 1.784.194 venezolanos viviendo en el territorio nacional en ese entonces. En 1874 en Venezuela, se inauguró en la Plaza Bolívar de Caracas, la Estatua Ecuestre del Libertador Simón Bolívar. En 1879 nació León Trotsky (f. 1940). Fue un político y revolucionario ruso (nacido en Ucrania) de origen judío. Fue uno de los organizadores clave de la Revolución de Octubre, que permitió a los bolcheviques tomar el poder en noviembre de 1917 en Rusia (el día de su cumpleaños número 38). Durante la guerra civil subsiguiente, desempeñó el cargo de comisario de asuntos militares. Creó el Ejército Rojo que durante la Guerra Civil Rusa vencerá a los ejércitos extranjeros y a los denominados Ejércitos Blancos, contrarios a la Revolución. Posteriormente se enfrentaría al régimen burocrático impuesto por Stalin y fundaría la IV Internacional. En 1917, tuvo lugar la Revolución Rusa, en la cual, Vladimir Lenin y León Trotsky (líderes bolcheviques) ocuparon puestos estratégicos en Petrogrado, iniciando la revolución. También se le conoce como la "Revolución de Octubre", porque en Rusia se utilizaba el calendario juliano, por lo que en ese entonces era 25 de octubre. Fue la primera revolución proletaria triunfante, aunque en el camino a la construcción del socialismo se abrirían muchos frentes de guerra contra ella, que llevarían a la degeneración burocrática del Estado Soviético. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n316875.html En 1888 nació Chandrasekhara Raman (f. 1970). Fue un físico indio, premio nobel de física en 1930 por descubrir el llamado efecto Raman, que tuvo lugar al irradiar un líquido transparente o un vapor con una luz monocromática y estudiar el espectro de la luz difundida, en el que se observaban variaciones de frecuencia, según las predicciones teóricas formuladas en 1923 por A. G. S. Smekal. En 1892 en Venezuela, el general Joaquín Crespo asume el poder ejecutivo. En 1929 en Estados Unidos, se inauguró el Museum of Modern Art - MoMA en Nueva York. Contiene piezas tales como La noche estrellada de Van Gogh, Broadway Boogie-Woogie de Piet Mondrian, Las señoritas de Avignon (1907) de Pablo Picasso, La persistencia de la memoria de Salvador Dalí y obras de artistas estadounidenses como Jackson Pollock, Andy Warhol y Edward Hopper. En 1983 en Venezuela, se inauguró la Plaza Caracas. Es un espacio público ubicado en la Parroquia Santa Teresa entre las Torres del Centro Simón Bolívar o Torres de El Silencio en el casco central de Caracas, Venezuela. La plaza fue diseñada por el arquitecto Germán Castro en el espacio que antes había sido destinado a la avenida Bolívar, pero tras el proceso de reestructuración del centro de Caracas iniciado en el Paseo José María Vargas, se decidió hacer esa parte de la avenida de forma subterránea. La plaza tiene una extensión de 12.000 m², siendo una de las más grandes de la ciudad. En la parte este de la plaza tiene una estatua a Simón Bolívar denominada El Genio, una escultura del artista español Victorio Macho. En 1989, en Venezuela, fueron ingresados al Panteón Nacional, los restos mortales de Teresa de la Parra. En 2002, el TSJ de Venezuela declara sin lugar un recurso de amparo introducido por el presidente Chávez. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n1360.html En 2004 el líder palestino Yasser Arafat se encontraba en estado de coma y su médico afirmó que posiblemente se debía a un "envenenamiento". Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n52438.html El Primer Ministro palestino en ese momento tampoco descartaba que Arafat hubiese sido envenenado. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n52438.html En 2005, el destituido ex presidente peruano Alberto Fujimori, prófugo de la justicia de su país por 21 acusaciones de corrupción y violaciones a los derechos humanos, es detenido en Santiago de Chile. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n68289.html En 2006, es puesto en circulación Aporrea Impreso, con selección de noticias publicadas en ese medio alternativo y popular. Ver: www.aporrea.org/actualidad/n86194.html En 2008, un vídeo grabado por soldados israelíes, en el que aparece un palestino maniatado y con los ojos vendados que es constantemente humillado por los militares, causa estupor en Israel. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n123644.html En 2009, el ex presidente colombiano en contacto Ernesto Samper compara la cesión de soberanía en Bases a EEUU dentro de Colombia con el despojo del territorio de Panamá. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n145125.html En 2011, el cantautor cubano Silvio Rodríguez decía en una entrevista: "En Cuba sabemos que hay que hacer cambios y evolucionar". Ver: www.aporrea.org/actualidad/n192373.html En esa misma entrevista el cantautor de la revolución cubana dice: "En todas partes hay niveles de censura. Mi generación fue censurada porque los burócratas no concebían que la canción podía ser crítica y a la vez positiva. Nosotros inauguramos esa posibilidad en Cuba: pagamos el precio pero dejamos abierto el espacio. Como la nuestra es una sociedad que no para de cambiar, hoy día hay otras zonas que parecen intolerables. Pero, ¿quién quita que vuelva a pasar lo mismo, que se pague el precio y se abra el espacio?" En 2020, en los Estados Unidos, Joe Biden fue anunciado como el ganador de las elecciones presidenciales, celebradas el día 3/11/2020. En 2022, Guaidó admite que "Biden lo dejó solo" y califica a EEUU de "cínicos". Ver: www.aporrea.org/oposicion/n378116.html