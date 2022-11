Guaidó admite que "Biden lo dejó solo" y califica a EEUU de cínicos

En entrevista con Juan Diego Quesada, corresponsal del diario El País en Colombia y Venezuela, el opositor venezolano Juan Guaidó dijo que Estados Unidos (EEUU) es cínico.



Pero además admitió que el gobierno de Joe Biden le ha dejado solo al no avisarle, sino cuando ya estaba en la ciudad de Caracas, que una delegación suya se reuniría en el Palacio de Miraflores con el presidente Nicolás Maduro.



«¿Se ha sentido traicionado por Washington? ¿Le avisaron en marzo que una delegación estadounidense llegaba a Caracas para reunirse con Maduro?», le pregunta su interlocutor. «Me avisaron cuando estaban aquí. No me he sentido traicionado. Ellos han sido claros en sus objetivos», respondió Guaidó sobre EEUU.



Luego Quesada le consulta si acaso EEUU está siendo pragmático y el dirigente de Voluntad Popular (VP) riposta: «Una cosa es pragmatismo y otra cinismo».



Además, Guaidó confesó que no ha recibido apoyo alguno de organizaciones internacionales de la talla de Naciones Unidas. «No hemos tenido el apoyo que deberíamos de las multilaterales, como la ONU», dijo.



Guaidó no es un presidente de verdad



El periodista le define como «alguien que no tiene una visión irónica de sí mismo, pero también como un joven opositor al que las circunstancias le colocaron en un papel extraño». Agrega que «tiene acné en el rosto producto del estrés». Y suma que si Guaidó llegara a ganar las elecciones «podría convertirse en un presidente de verdad», dejando claro que no lo es actualmente.



A su juicio, «se ha demostrado que su cargo estaba vacío de contenido y que con esa arriesgada operación diplomática (la del interinato) no se ha logrado mover ni un centímetro del poder al sucesor de Hugo Chávez, más atornillado que nunca».



Es el mismo comunicador que hace una semana publicó un artículo junto a su colega venezolano Alonso Moleiro, intitulado: Juan Guaidó más solo que nunca. Aseguran los autores de la nota: «Sin el apoyo de los otros opositores y con Washington cada vez más distante, el gobierno interino se aboca a su final».



¿En qué queda el interinato?



Guaidó insistió en que su meta es ir a primarias opositoras. Entonces, consultado sobre «en qué queda del gobierno interino y su rol como articulador de una transición», habló de manera ambigua y esquiva. «Por eso empiezo por ahí, por lograr las primarias. Sin eso no hay nada. Y las primarias no están montadas. Eso es más importante que cualquier aspiración (…) Cuando tengamos unas primarias, cuando haya fecha de inscripción, evaluaré cuáles son las mejores opciones que tenemos. Las primarias tienen que venir con un acuerdo de gobernabilidad. Nosotros vamos a ir a esa elección presidencial», dijo.



El corresponsal extranjero reconoce en su texto que «la presidencia interina vive un estancamiento, podría existir eternamente y nada cambiaría», y al mismo tiempo admite que «Maduro continúa, seguramente más fuerte que nunca«.



Sanciones y «gobierno interino»



El exdiputado insiste en pedir bloqueo contra Venezuela. «Las sanciones son polémicas, pero he sido claro al decir que esa es la herramienta que tenemos. Es la mejor herramienta que tenemos en el mundo libre. Bien focalizada es útil».



Destaca también en la entrevista publicada un diálogo con contradicciones.



«¿Quiere acabar el Gobierno interino el 6 de enero, cuando acaba su mandato?», interroga el periodista. «No le voy a responder como quiero, se puede malinterpretar. Nuestro objetivo es que haya un Gobierno electo, que haya una elección. El Gobierno interino es una herramienta que queremos mantener», manifestó.



«O sea, lo quiere mantener», repregunta el corresponsal y Guaidó se contradice, sin más. «No. No es algo que queremos mantener, queremos que evolucione hacia un Gobierno electo. Sería una irresponsabilidad autodisolver el Gobierno interino. Es una herramienta de lucha, de defensa de la Constitución. Sería una torpeza acabarlo».