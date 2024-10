Efemérides 19 de octubre: Día de la lucha contra el cáncer de mama - Día de Resolución de Conflictos (¡Que así sea!)

Día de Resolución de Conflictos. Esta celebración busca ser tomada a escala internacional, para resaltar la importancia de la resolución pacífica de conflictos. El día parece enfocado más a los conflictos entre personas, familias o pequeños grupos, que a los conflictos entre naciones o sectores sociales. Es una celebración que se da principalmente en Estados Unidos, país que no se caracteriza precisamente por su "pacifismo", y a la que se dedica el Cada tercer jueves de octubre, es promovida por la Asociación para la Resolución de Conflictos (ACR). Muy oportuno el día en las circunstancias de guerra que envuelven a Israel contra el pueblo palestino y a Rusia contra Ucrania, donde es claro que algunos actores no desean resolver pacíficamente nada. Se pregona la habilidad para resolver los desacuerdos de manera pacífica, pero es frecuente que los que se sienten o son más fuertes solo negocien para cosechar lo ya impuesto por la violencia o en las guerras. Para las ideologías burguesas los conflictos surgen por querer satisfacer necesidades e intereses grupales o individuales, a lo que llaman "conflictos de intereses". Los conflictos pueden surgir en las familias, entre amigos, entre vecinos, entre grupos de distinto tipo (étnico, religioso, político o hasta deportivo). El Día de Resolución de Conflictos busca: Promover la concienciación sobre la mediación, el arbitraje, la conciliación y otros métodos creativos y pacíficos de resolución de conflictos, abogar por la resolución de conflictos en escuelas, familias, empresas, comunidades, gobiernos y el sistema legal. Pero las condiciones no parecen estar concebidas para eso sino para la imposición de unos a los otros en las sociedades en las que vivimos y en las relaciones internacionales. Cuando una autoridad, por ejemplo, reprime una protesta pacífica, que no por ser intensa ha de tenerse por violenta, está contradiciendo el propósito de la resolución pacífica de los problemas y abona el camino a las soluciones violentas, e incluso, una "solución" supuestamente "pacífica" puede violentar los más elementales derechos de las personas (ser violenta en sí). Por eso a menudo se opone la lucha de los pueblos a "la paz de los sepulcros", a la "paz" de la esclavitud o a la ley de la ventaja. De todos modos hay que seguirse esforzándo por encontrar formas pacíficas, creativas, equitativas y constructivas de resolver las disputas, en el marco del respeto de los derechos humanos. Los primeros que tendrían que aprender eso son los gobiernos, aunque muchos no puedan por su propia naturaleza.