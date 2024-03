(VIDEO) Roberto Carpio razonó sobre las inhabilitaciones express realizadas por el CNE

Lunes, 19 de marzo de 2024.- En el acto de protesta organizado por EPA y efectuado el pasado miércoles trece, frente al CNE, Roberto Carpio del PSL y jubilados de CANTV, luego de algunas reflexiones sobre nuestra accidentada historia política, razonó sobre las actuales inhabilitaciones express efectuadas por el gobierno nacional y le hizo algunas preguntas al CNE:



¿Por qué no está inhabilitado Uber Roa?

¿Por qué no está inhabilitado Asdrubal Chávez?

¿Por qué no están inhabilitados los ladrones del PSUV, incluyendo al que tiene escondido Miraflores, a Tarek El Alsaimi, el ladrón de los 30.000 millones de dólares‚ ($30.000.000.000)?



Nosotros, los adultos mayores, de la tercera que no claudica, ni se vende, estamos presentes para luchar y defender los derechos democráticos de este pueblo, que hoy sigue siendo conculcado por una pandilla allá en Miraflores y en esta Asamblea Nacional donde sólo tenemos una voz que se levanta, pero siempre la sacan del aire.



Es por eso que aquí no hay democracia, aquí lo que hay es un gobierno de unos pillos, de unos asaltantes y que día a día están acabando con la riqueza del país.



Así que, compañeros:



EPA, EPA, SI HAY ALTERNATIVA...EPA,EPA, SI HAY ALTERNATIVA,...EPA...EPA





