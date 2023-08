(VIDEO) Señor Contralor: investigue e intervenga al Seguro Social Obligatorio, solicita Carmen Sulvarán

Jueves, 10 de agosto de 2023. Que sea intervenido el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales: uno, por la situación de los viejitos, dos, por la grave situación que esta pasando en los hospitales, porque no hay medicinas, no hay material médico quirúrgico, no hay nada.



Todo paciente pobre, que no puede acudir a una clínica tiene que pagar los insumos.



¿Cómo una persona que no tiene dinero va a acudir a la asistencia médica?



¿Qué ha pasado con el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, los hospitales, ambulatorios, todos están en el piso y los adultos necesitan un tratamiento, necesitan medicinas, necesitan que sean atendidos y no tienen con que?



También, me solidarizo con esa situación que tienen estos trabajadores, a los trabajadores que están detenidos, sin investigar.



Si los corruptos están sueltos y están por ahí, en tremendas camionetotas.



Les pido a todos que colaboren, que se unan a nosotros que estamos defendiendo todos los derechos de nuestros trabajadores, independientemente de su ideología política o lo que sea.



Toditos merecemos un respeto.



Ciudadano Contralor, usted está allí para investigar y sancionar todos los hechos de corrupción y hasta ahorita, no hemos sabido nada de nada.





Noticia relacionada: (VIDEO) Los trabajadores necesitamos una explicación, exige Wilmaira Ríos