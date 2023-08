(VIDEO) Los trabajadores necesitamos una explicación, exige Wilmaira Ríos

Jueves, 10 de agosto de 2023. Continuando con el registro de los que emitieron su opinión en la protesta realizada frente a la Contraloría General de la República, el día miércoles dos, presentamos a aporreadores y aporreadoras la participación de Wilmaira Ríos:



Estamos aquí una formación de organizaciones revolucionarias, de organizaciones de izquierda...estamos aquí porque queremos denunciar y queremos solicitarle al Contralor General de la República, que los trabajadores necesitamos una explicación.



De este país, ellos dicen que se robaron 5.000 millones de dólares.



Hay por otro lado, 23.000 millones de dólares en cuentas por cobrar, eso se acerca a 30.000 millones de dólares.



Dinero que puede servir para los salarios de los trabajadores.



Hoy en Venezuela, que lo sepa el mundo, el salario mínimo son cuatro dólares mensuales (4.00 $) y es lo mismo que reciben nuestros pensionados, los abuelos que duraron años trabajando.



Entonces queremos que El Contralor, por fin, se pronuncie, que diga ¿qué pasó, dónde está Tarek El Alsaimi?



También, es responsabilidad no solamente de él sino de toda la Junta Directiva de PDVSA, ¿por qué?, porque las decisiones en PDVSA no solamente la toman los gerentes, todas las decisiones de la central petrolera pasan por la Junta Directiva.



Entonces, queremos y necesitamos, sabemos que no nos van a decir, pero aun así nosotros seguiremos luchando, seguiremos en la calle, ¿por qué?, porque hemos unido todas las luchas.



Venceremos camaradas.





