Lo que establece la nueva norma sobre la póliza de Responsabilidad Civil de Vehículos en Venezuela

26-10-24.-El pasado 3 de septiembre fueron publicadas en Gaceta Oficial Extraordinaria Número 6.835, las providencias contentivas de las Normas Prudenciales de la Actividad Aseguradora. Este instrumento legal que trae nuevas disposiciones para el sector, viene a complementar la Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de la Actividad Aseguradora que entró en vigencia en marzo pasado. Este texto es la primera parte de los cambios y las novedades de la regulación de pólizas, empresas y publicidad.



María del Carmen Bouffard, presidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, señaló que tanto la reforma de la ley como la implementación de nuevas normativas, buscan incrementar el acceso de la población a una póliza de seguro, diversificar los productos y que puedan estar al alcance de todos.



«Los ciudadanos le dan prioridad al tema salud y es por ello que la cartera aseguradora se encuentra concentrada en este rubro en un 70%, y el resto 30% distribuidos en otros ramos como automóviles, patrimoniales, entre otros. En la medida en que la economía se dinamiza, las posibilidades de diversificación se amplía. El objetivo principal de la Ley es el contar con igualmente con un sistema asegurador sólido y accesible para la población» afirmó Bouffard.



Entre las novedades se destaca la posibilidad para que las empresas aseguradoras de ofrecer nuevos productos o pólizas para diferentes segmentos de la población como microseguros, inclusivos y masivos; la creación de la figura del Defensor del Asegurado y regulaciones sobre el uso de la publicidad y de los promotores, entre ellos los influencers. Igualmente, se norma sobre los canales alternativos para la venta de las pólizas, sobre las prácticas del buen gobierno corporativo y cambios en el plazo para responder a un siniestro. Sobre estos temas se ahondará en mayores detalles en próximas entregas.



Uno de los temas relevantes es lo concerniente a la regulación sobre la póliza de Responsabilidad Civil de Vehículos (RCV), la cual ampara la responsabilidad que pudiera corresponder al propietario o conductor del vehículo, por lesiones a terceros o daños a la propiedad ajena, siempre y cuando sean legalmente responsables. Esta póliza es un requisito obligatorio que exige el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT). Con las nuevas normas se busca formalizar a aquellas empresas que ofrecen este producto para que las personas estén realmente aseguradoras y, se mejora el monto de la cobertura.



¿Qué establecen las nuevas normas prudenciales en la póliza de RCV?



1. Todas aquellas empresas que deseen ofrecer una póliza de RCV deben estar debidamente inscritas en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg). Esto significa que su razón social debe ser una compañía de seguros. Para conocer cuáles son las empresas que ofrecen el producto se puede visitar la página web del organismo supervisor www.sudeaseg.gob.ve.



2. En caso de no poder acceder a la página web de la Sudeaseg para chequear la lista de empresas autorizadas para ofrecer una póliza de RCV, puede confirmarlo con tan solo verificar que el contrato de la póliza y el carnet que le entrega la compañía tenga debidamente escrito que es



3. Se modificó la forma de cálculo para el cobro de la póliza y de las coberturas. Anteriormente se fijaba de acuerdo a la Unidad Tributaria (UT), ahora se hará según el Tipo de Cambio de Referencia de mayor valor para el momento del cálculo que establece el Banco Central de Venezuela (BCV) en las mesas de cambio de la banca, es decir, el dólar o el euro.



4. Se refleja un incremento en los montos de cobro de la póliza y se fija un pago anual de 39 TCR para obtener una RCV. Mientras que las coberturas varían de acuerdo al tamaño del vehículo. En las normas prudenciales se establece que un vehículo con un peso mayor a 800 kilos, por ejemplo, se ofrece una cobertura de 2.000 TCR para siniestro de daños a la propiedad ajena y de 2.505 TCR en caso de daños a terceros o personas.



5. La RCV se renueva automáticamente a menos que se cancele la póliza con un mes de anticipación.



6.- Se debe tomar en cuenta que la RCV protege contra daños a terceros causados por su vehículo, pero no cubre daños a su propio carro o a sus ocupantes. La aseguradora no pagará indemnización si el accidente fue causado intencionalmente por el asegurado.

