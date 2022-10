(VIDEO) Trabajadores efectuaron marcha de protesta y plantón frente al Ministerio de Educación Universitaria

Sábado, 29 de octubre de 2022.- El miércoles 26, en horas de la mañana, trabajadores del sector universitario realizaron una marcha de protesta que arrancó desde Parque Carabobo hasta la sede del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, ubicada en el centro de Caracas.



Se desplazaron por la avenida Universidad voceando sus consignas, dentro de las cuales se destacaron las siguientes:



Nuestra lucha es: Salario y Dignidad, nuestra lucha es: Salario y Dignidad.



Onapre, ladrona, robaste sin pistola, Onapre, ladrona, robaste sin pistola.



¿Y cuál, y cuál revolución? si este gobierno es hambre, miseria y corrupción, ¿Y cuál y cuál y cuál revolución? si este gobierno es hambre, miseria y corrupción.



Ahí están, esos son, los que roban La Nación. Ahí están, esos son los que roban La Nación.



Y mostrando sus pancartas:



RESPETO A LOS DERECHOS LABORALES



POR UN SALARIO IGUAL A LA CANASTA BÁSICA



Los Trabajadores Exigimos el VERDADERO PESO de la JUSTICIA



NO HAY NAVIDAD FELIZ SIN SALARIO CON PODER ADQUISITIVO



Llegando a las proximidades del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria Eduardo Sánchez, secretario general de Sinaltra UCV dió unas declaraciones a la prensa:



Al entregar los fondos de los trabajadores, la previsión social a una, a un cascaron vacio llamado Fetud, que no tiene afiliados en las organizaciones sindicales pero, sin embargo,le están entregando el equivalente al 5% del salario básico de todos los trabajadores a esa federación, sin consultar con los gremios.



Eso es lamentable, eso es una situación que nosotros rechazamos y con contundencia vamos hoy a que la Opsu nos reciba, reciba el documento y sencillamente nos de la explicación respectiva.



Hemos cobrado entre un 50 y un 60 por ciento de lo que deberíamos cobrar.



Se preguntó Sánchez : el instructivo Onapre de acuerdo al TSJ no existe, ¿cómo lo aplican?, ¿por qué sigen robándole el salario a los trabajadores?



Es como una podadora que sencillamente va recortando todos los elementos de la contratación colectiva, de caracter económico para que el salario no suba.



Ante el razonamiento de algunos personeros relacionados con el gobierno, quienes argumentan que ese fraccionamiento en el pago lo que busca es bajar la masa monetaria y por lo tanto, evitar que aumente la inflación, argumentó Eduardo Sánchez:



A ese economista, seguramente está aspirando el premio novel de economía, pero por mercachifle, sencillamente, lo que está quedando es en ridículo.



Si el salario de los trabajadores fuera inflacionario, la inflación en este país sería la inflación más baja en todo el mundo porque aquí técnicamente los salarios no existen.



Al llegar la marcha a las puertas del Ministerio de Educación Universitaria se consiguieron que la puerta estaba cerrada y con candado.



Por su parte, Luis Hernández, director del Frente de los Trabajadores del Petroleo expresó: aquí estamos acompañando esta gran convocatoria que estamos haciendo frente a la Opsu....ellos hablan de pagar en cuatro partes, ese es un tema violatorio.



La Ley Orgánica del Trabajo es muy clara todo eso se da como un adelanto de prestaciones, porque al final tienes que hacer un cálculo y descontar aquelllo...calle, calle y más calle.





