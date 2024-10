Federación Venezolana de Maestros desconoce cuánto pagarán a jubilados que retornen a las aulas

Referencial Credito: Web

17-10-24.-Luis Pereira, profesor y secretario de Seguridad Social y Desarrollo Humano de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), dijo desconocer cuánto pagará el Gobierno nacional a los docentes jubilados que retornen a las aulas, tal como lo solicitó el Ejecutivo.



En ese sentido, dijo que tampoco se sabe cuál será la cantidad de horas de clase a impartir, luego de la firma de la resolución sobre el regreso de los educadores retirados a los colegios.



“¿Cuánto van a pagar? ¿Cómo van a pagar? ¿Cuántas horas van a dar? ¿Cómo van a dar las horas?”, cuestionó. Al unísono, resaltó que es indispensable sumar a los liceos a maestros que den materias como Castellano, Geografía, Matemáticas, Física, Química y Biología.



Adicionalmente, dijo que los profesores jubilados “no están muy contentos”. Esto se debe a que “ellos saben que no van a cobrar lo mismo, todavía no estamos claros”.



“Al docente jubilado le van a dar algo adicional, eso es violación de la Ley Orgánica del Trabajo”, comentó, según lo reseñado por Radio Fe y Alegría.



Del mismo modo, acotó que los maestros jubilados desconocen cuáles son los cambios en el proceso educativo. “Eso significa que los docentes jubilados tienen que prepararse y hasta ahora, no hay ninguna información”, ahondó.

