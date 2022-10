Activista Richelle Briceño denuncia que hay consenso en la AN para no legislar en materia Lgbti

Richelle Briceño, activista y defensora de derechos humanos Credito: CP

24-10-22.-La instancia parlamentaria nació en junio de 2021 como parte de un acuerdo que ratificaba otro de 2016 de la Asamblea Nacional para declarar al país como libre de homofobia. “No hicieron nada nuevo, simplemente desconocieron aquel acuerdo del año 2016 por el conflicto político que existía de desconocimiento político de la Asamblea”, dice Briceño



La activista y defensora de derechos humanos, Richelle Briceño, anunció este martes su salida de la Subcomisión de Asuntos Lgbti de la Asamblea Nacional de 2020 al calificarla como una farsa. La instancia depende de la Comisión de Desarrollo Social Integral.



“Es una farsa más y mi tiempo es muy valioso para estar perdiéndolo con gente tan poco seria”, escribió en Twitter la también dirigente del movimiento político Unidos por la Dignidad (UPD).



La activista fue llamada en junio de 2021 para integrar e instalar la Subcomisión por parete de la parlamentaria, Niloha Delgado (PSUV), quien desde su creación la preside acompañada de diputados Lgbti del partido oficialista.



La promesa de la Subcomisión era elaborar propuestas de leyes, acuerdos y articular con todo el Poder Público nacional para garantizar los derechos de las comunidades de la diversidad sexual.



“En ese proceso de elaboración de leyes, de acuerdos, de enlazar con otras instituciones del Estado, esa Subcomisión lo que hizo fue recibir documentos, reunirse, pero nunca ejecutar ninguno de ellos”, asegura Richelle Briceño en conversación con Contrapunto.



En el tiempo que llevan funcionando no se ha generado un solo producto o proyecto para la población Lgbti venezolana o para poblaciones en situación de vulnerabilidad, es una de los motivos que impulsaron la decisión de Briceño.



Denuncia que hay otro acuerdo al que sí se ha llegado en el Palacio Federal Legislativo dentro de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ya que no quieren legislar en esa materia.



“El atraso es enorme, el atraso me parece además consensuado, el obstáculo para no avanzar en el tema está consensuado dentro de la misma Asamblea Nacional entre el único factor que domina la Asamblea Nacional que es el PSUV. Ellos no quieren avanzar sobre el tema”, sentencia la dirigente de UPD.



Critica que con la mayoría “aplastante” que posee el partido rojo no impulse instrumentos que puedan aprobar valiéndose de esa condición de bancada mayoritaria dentro del hemiciclo.



A juicio de Briceño mientras siga vigente la actual Asamblea Nacional, no habrá ningún avance significativo para las poblaciones desfavorecidas (Lgbti, con discapacidad, mujeres, adultos mayores, entre otros) en el reconocimiento de derechos existentes y aplicación de los que ya están establecidos en el ordenamiento jurídico venezolano.



Briceño pone como ejemplo la ratificación en el año 2021 del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar que establece la penalización a los oficiales que sean homosexuales.



“Es una farsa, es una mentira (la Subcomisión), es un espacio inocuo, simplemente para llenarse la boca y decir que existe una Subcomisión de Asuntos Lgbti… Lo que hace es manipular y obstaculizar a los activistas de derechos humanos que se encuentra ahí”, agrega Briceño al tiempo que denuncia que los parlamentarios del PSUV de esta comunidad están siendo neutralizados.



La defensora añade que para volver a esa instancia tendría que darse un cambio que incluya la a nuevos diputados con voluntad de trabajar en esta materia por lo que llama a trabajar para que en 2025 se pueda elegir un Parlamento más plural, inclusiva y “seria”, que entienda que todos los debates son necesarios.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 273 veces.

La fuente original de este documento es:

CP (https://contrapunto.com/especiales/entrevistas-ctp/richelle-briceno-denuncia-que-hay-consenso-en-la-an-para-no-legislar-en-materia-lgbti/)