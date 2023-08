(VIDEO) MP pedirá sobreseer la causa abierta contra 30 personas LGBTI

04-07-23.-La Fiscalía de Venezuela solicitará este viernes el sobreseimiento de la causa contra 30 de los 33 hombres de la comunidad LGBTI detenidos el pasado 23 de julio, durante un procedimiento policial en un bar gay en el norte del país, y liberados tres días después bajo medida de presentación, informó este jueves el fiscal general, Tarek William Saab."El día viernes se va a solicitar el sobreseimiento a 30 personas que no tienen que ver con el dueño, o con los tres dueños, y a los tres dueños se les van a seguir las investigaciones", dijo el fiscal en declaraciones al canal de televisión privado Televen.Explicó que a los "tres dueños del local" se les investigará por "tener un lugar sin condiciones para ser, comercialmente hablando, un espá en una zona residencial y en los términos de insalubridad que ya finalmente se determinaron".Además, agregó que la Fiscalía no descarta abrir una averiguación sobre la forma de proceder de los agentes y funcionarios que se encargaron del arresto y la custodia posterior, tras diversas denuncias de abusos, burla y malos tratos a los detenidos, quienes fueron acusados de "ultraje al pudor", "agavillamiento" y "contaminación sónica"."No descartamos que pueda abrirse una averiguación, en base a lo que está en curso aún, para determinar todas las responsabilidades a las que haya lugar como siempre lo hace el Ministerio Público", dijo el fiscal.Tres de estos hombres, identificados como el dueño del local y dos de sus trabajadores, fueron liberados bajo régimen de presentación este miércoles, una semana después de que excarcelaran, bajo la misma condición de presentarse mensualmente ante el tribunal, a los otros 30.El activista y miembro del Observatorio de Violencia LGBTIQ+ Yendri Velásquez negó este miércoles a EFE que existan pruebas y argumentos que justifiquen la continuación de este proceso judicial, por lo que espera que los "prejuicios homofóbicos" y "discriminatorios no sean más fuertes que el compromiso con la justicia".