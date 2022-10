(VIDEO) Oly Millán: con la Ley Antibloqueo Venezuela da un salto atrás de un siglo

Miércoles, 12 de octubre de 2022.- Oly Millán tomó la palabra y realizó su presentación sobre la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.En el Foro-Conversatorio denominado: “3 piezas del marco legal del Paquetazo de Maduro”, realizado el miércoles cinco en la sala E de la UCV, organizado por la gente del Espacio por la Libertades y los Derechos Democráticos.Inició su presentación estableciendo los objetivos de la misma:1- ¿Por qué esta ley?2- ¿Qué se pretende con esta ley?3- ¿Qué implicaciones tiene esta ley para el futuro del país?Para nadie es un secreto que Venezuela está pasando por una crisis profunda, una crisis que está trasversalizada por una complejidad mundial pero también por un desafío, desafío que estamos enfrentando.El tema es que esta ley es el paroxismo del fracaso de una propuesta.En 1998, cuando gran parte del país apostó por un proyecto, un proyecto que era la respuesta a un sistema político agotado, a un Estado céntrico, adicto a la renta petrolera y por supuesto a una cultura y a una mentalidad extractivista.Y a una relación con la sociedad y los distintos componentes de la sociedad venezolana donde lo fundamental, en ese entonces, producto de esa crisis que estábamos viviendo al final del siglo pasado, estaban los mecanismos de la discusión y la distribución de esa renta que lo que hacía era profundizar, precisamente, una lógica extractivista que tiene, de alguna manera, su centro en el área social y política de este país.Es así como, la propuesta que levanta Chávez Frías, se convierte, de alguna manera, en una alternativa ante un país que estaba pidiendo un proceso de cambio y que estaba padeciendo, no sabemos, los rigores de una crisis de carácter societal.Esta propuesta de país tenía elementos progresistas y que, de alguna manera, estaban reflejados o están reflejados en la Constitución del 99, estamos hablando de un Estado en una relación distinta con la sociedad.Estamos hablando de un Estado que crea cinco poderes, en esa Constitución, que crea cinco poderes con ciertos niveles de independencia.Donde no solamente estaba el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sino que estamos hablando del Poder Judicial, que obviamente existía, adicionalmente, estamos hablando del Poder Moral y del Poder Electoral.Pero además de todo, el sistema político que se plantea en esa Constitución, es un sistema político de democracia participativa, donde, tal como la misma Constitución lo dice en todos sus artículos, transversalmente: la Soberanía reside en el pueblo y ese pueblo la ejerce de acuerdo a los mecanismos que están establecidos en esa Constitución.Siendo uno de esos mecanismos establecidos que tiene que ver con la participación del pueblo venezolano.El otro elemento que tiene que ver con la Constitución Bolivariana también, que está en esa Constitución es el tema del reconocimiento a los pueblos indígenas, como también el tema de los derechos humanos, que no estaba, no tenía rango constitucional en este país y en esa Constitución, por supuesto, se reivindican la importancia del tema de los derechos humanos.Y el otro tiene que ver con la economía, una economía, en términos generales, se hablaba o se dice, de una economía diversificada, una economía que reconoce efectivamente los distintos niveles de organización y de participación, no solamente del pueblo sino de los empresarios, innovadores, etcétera, pero también en esa Constitución el Estado se reserva el derecho y la soberanía sobre sus recursos naturales.Y por supuesto, de lo que son las empresas extranjeras.Esta propuesta de construcción, que todos, como sabemos, es una letra muerta, resultando en su momento en una letra muerta.La ley Antibloqueo, que fíjense ustedes, el nombre que tiene, rimbombante: Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos.Uno lee los 44 artículos de esta ley y es una ley que en todas partes, en todos sus párrafos aparece el tema del ejercicio de los derechos humanos y del desarrollo del país.Vista así, uno pudiera decir: ¿Quién se puede oponer a esa ley?Pero resulta que esta ley no es más que el bypass de la construcción de los mismos de 1999, porque es la expresión del fracaso de esa propuesta política.Hemos llegado a una situación tan tensa y tan vergonzosa, como la que tenemos ahorita, y que de alguna manera se refleja en lo que acaba de decir la compañera acá, con respecto a las condiciones inhumanas que en general están nuestros privados de libertad.Pero además, las condiciones malas y donde no hay el estado del derecho, que son a quienes tienen una voz disidente, o a quienes en el marco de esta Constitución que nos dimos en 1999, están exigiendo que se respete.Y la forma como responde el Estado, Estado-Gobierno, este Estado-Gobierno, patrimonialista, es una forma, que obviamente, desdice todo lo que ha sido la historia de este país y de luchas y de compromisos y de gente que murió, gente que fue asesinada en la época del Pacto de Punto Fijo por defender derechos.Esta Constitución del 99 es ciertamente, una Constitución que no podemos decir que es perfecta, es una Constitución avanzada y que daba respuesta a un país que estaba pidiendo respuestas y que además, era la expresión de un país diverso que tenía una historia, que venía de tener una historia en temas de luchas.Pero además, no solamente de historias sino de propuestas y por eso esa Constitución encontramos es una Constitución sumamente avanzada, pero esa Constitución resulta, que es una Constitución que no puede ser para quienes buscan permanecer en el poder, para un régimen autoritario, patrimonialista, esa Constitución se convierte en una Constitución demasiado subversiva.Por lo tanto, había que crear un bypass y ese bypass lo representa la ley Antibloqueo.¿Qué se pretende con esta ley?Vamos a ver rápidamente algunos artículos que son demasiado importantes.Lo que se pretende con esta ley, seguramente lo va a mostrar el mismo, Emiliano Terán, es un reseteo económico, político y social, a mi modo de ver.Es decir, Venezuela, con esta ley no solamente da un salto atrás, sino un salto de más de un siglo, atrás.Estamos hablando, que con esta ley, estamos tristemente en el siglo XVIII, en el siglo XVII, una cosa que jamás hubiéramos pensado, por cierto, porque una de las cosas que siempre nos preguntamos es: ¿por qué llegamos a una cosa tan increíble, tan… que estamos viviendo?Bueno, aquí hay responsabilidad.La responsabilidad del lado de los sectores de la clase política, responsabilidad de sectores de izquierda, sectores de izquierda que no fueron lo suficientemente críticos e independientes para organizarse ante la crisis y nos llevara a una situación donde los niveles de sobrevivencia del pueblo terminaran siendo los mecanismos más importantes que tiene la gente para sobrevivir.Invitamos a aporreadores y a aporreadoras a obtener el registro completo de la participación de Oly Millán viendo integralmente el siguiente video.