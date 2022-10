(Video) ¿Qué significa estar preso en Venezuela? se pregunta Yorbelis Oropeza, esposa del dirigente detenido, Alcides Bracho

Domingo, 09 de octubre de 2022.- ¿Qué significa estar preso en Venezuela? se pregunta la señora Yorbelis Oropeza, esposa del dirigente Alcides Bracho, quien permanece injustamente detenido, y lo hizo como parte de su intervención durante el inicio del foro organizado por la gente de El Espacio en Defensa de Las Libertades y Derechos Democráticos: “3 piezas del "marco legal” del Paquetazo de Maduro" que se efectuó en la sala E de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el miércoles cinco, en la mañana.



En este video presentamos a aporreadores y aporreadoras la explicación de la señora Oropeza sobre lo que ha sinificado para su familia y por lo que están pasando, debido la detención de su esposo Alcides Bracho, quien es miembro del Comité de Libertad por los Luchadores Sociales.



Señaló que en las cárceles venezolanas se paga todo, incluso el agua, mi esposo no tiene acceso al agua, no tiene acceso a la salud, vive en condiciones infrahumanas, en altísimos niveles de insalubridad y hacinamiento.



Realmente, ¿por qué están presos?



Porque es un sistema de justicia que solo es que responde al gobierno, un sistema de justicia que no responde al ciudadano, es un sistema de justicia que está, no solamente corrompido, no solamente, sino está manipulado de la mano, eso es lo que mantiene presos a estos seis hombres y a otros tantos presos, que, sin actos, sin pruebas continúan.



No tenemos un sistema de justicia que nos proteja.



Sientan lo que yo siento como esposa, como madre, como ciudadana, al sentirme, atada.



En un sistema que habla de una ley contra el odio, cuando el primer promotor del odio es el Estado.



Si no hay paz, si no hay justicia, no puede haber paz.



¿Cómo podemos nosotros, enarbolar una bandera a una ley que simplemente lo que trata es cercenar los derechos de protesta?



Y como dijo el Fiscal: que nosotros alzamos la bandera de los Derechos Humanos para proteger a todos.