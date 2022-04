(VIDEO) Expresiones machistas se expresan en VTV: Se deja entrever que la mujer que no denuncia maltrato es masoquista

3 de abril de 2022.- Las expresiones machistas, msóginas se han manifestado fuertemente esta semana, dejando al decubierto el pensamiento patriarcal en las filas del gobierno y, por ende, expresado en el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

Tal es el caso del programa de opinión denominado "Tras la noticia" en el que el presentador del canal VTV, Barry Cartaya, sugirió que las mujeres que no denuncian la violencia de género lo hacen por "masoquismo".

El comunicador quien además afirmó que "el hombre está acostumbrado a estar en la calle y la mujer en la casa, y de repente 60 días metidos los dos en la casa. Comenzaron las crispaciones, las peleas, feminicidios, violencia de genero".

Y continuó, destacando que no todos los casos son denunciados por las víctimas: "¿Cuántas mujeres usted conoce que la golpean en su casa y no dice nada, y no denuncia? ¿Cuántas mujeres usted la ha visto llorando porque la persona la maltrata una y otra vez y no denuncia? ¿Ah, es responsabilidad de ella? ¿Es masoquismo? Ahí está, cada caso es individual", expresó en un contexto en el que intentaba opinar sobre el aumento de los casos de femicidios en el país.

El movimiento feminista venezolano ha realizado numerosas acciones en contra de la violencia de género en la que uno de sus ejes fundamentales, además de la legalización del aborto, es el dela denuncia de los casos de femicidios. Su exigencia ante los órganos judiciales del país es de justicia y cese de la impunidad en los casos de femicidios y violencia en contra de las mujeres, así como también exigen la publicación de cifras oficiales.

Las estadisticas en Venezuela se conocen por el registro y sistematización de casos que aparecen en los medios públicos por organizaciones no gubernamentales. Tal es el caso de Utopix que ha informado que en los primeros dos meses del año 2022 en Venezuela ocurrieron al menos, 41 feminicidios en el país, lo que representa un promedio de un asesinato de una mujer cada 35 horas.

Mucho se ha hablado del espiral de violencia, de los efectos psicológicos del maltrato a la mujer, de la necesidad de abrir espacios en el que se converse y se intercambie sobre estos temas. Al parecer muchos de los que fungen de comunicadores y tienen el trabajo de generar matriz de opinión ignoran deliberadamente estos ejes de lucha de las mujeres en Venezuela.