"Petro está haciendo algo que nadie había querido hacer por Venezuela"

Sputnik dialogó con el analista Mauricio Jaramillo Jassir acerca de la cumbre celebrada en Colombia para dinamizar las negociaciones entre el Gobierno de Maduro y la oposición, así como el necesario levantamiento de las sanciones contra Caracas.



Había muchas expectativas sobre lo que ocurriría en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela que presidió el mandatario Gustavo Petro en Bogotá.



Se esperaban anuncios, incluso soluciones concretas para retomar las negociaciones entre el oficialismo y la oposición que estaban teniendo lugar en México, así como una fecha para elecciones libres, levantamiento de sanciones, entre otros puntos de los que se hablaron entre miembros de 20 Estados que participaron en la cita donde también estuvo presente Josep Borrel, el alto representante de Relaciones Exteriores de la Unión Europea.



Sin embargo, fue poca la información que se conoció por el hermetismo manejado. Dentro del Palacio de San Carlos, sede de la Cancillería colombiana (centro de Bogotá), no se permitió el ingreso a la prensa y solo al final se conoció el discurso de instalación por parte del presidente Petro, seguido de las declaraciones escuetas de Álvaro Leyva, ministro de Relaciones Exteriores.



"Esta conferencia tiene muchas expectativas. A veces cuando se generan grandes expectativas y esperanzas también pueden generar grandes decepciones. Espero que no sea lo segundo y que lo primero se vuelva realidad (…) América no puede ser un espacio de sanciones, tiene que ser un espacio de libertades y de democracia", fueron las palabras de Petro al dar por entendido el papel que se juega como facilitador de estos diálogos.



El 24 de abril, un día antes de que comenzara la cumbre, hubo temores de que esta no se llegara a instalar por cuenta de la polémica que suscitó la entrada irregular a Colombia del opositor venezolano Juan Guaidó, en el marco del evento. La reunión del martes 25 de abril no era con delegados del Gobierno ni su contraparte, sino con naciones que quieren apoyar el proceso de diálogo entre las partes.



Igualmente, el 22 de abril el presidente Petro se reunió con miembros de la opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela para recoger sus inquietudes en el marco de la cumbre. Guaidó no participó de este espacio, por lo que su irrupción al país fue interpretada como una estrategia para torpedear la conversación de alto nivel.



"Guaidó no tenía por qué estar en la conferencia porque no había miembros de la oposición y el Gobierno de Venezuela. La conferencia era de representantes de terceros Estados", apuntó a Sputnik el analista colombiano Mauricio Jaramillo Jassir, experto en política internacional.



El suceso terminó con la salida del "líder" opositor del país con destino a Miami, Estados Unidos, donde, al parecer, busca exiliarse de Venezuela.



"Él pudo haber entrado al país de forma tranquila. No tenía que hacer lo que hizo. Se ve que detrás de su acción estaba la necesidad de producir ruido, por decir lo menos", dijo el canciller Leyva sobre el impase que no impidió ni trastocó la agenda de la cumbre.



¿Encuentro productivo?



Álvaro Leyva compartió las conclusiones de la reunión que se extendió por más de cinco horas. El canciller resaltó que hay puntos de encuentro entre las delegaciones, como la necesidad de acordar un cronograma para celebrar elecciones libres y con garantías para la oposición.



Otro de los puntos son el levantamiento progresivo de las sanciones, mientras se avanza en los acuerdos, y "la implementación del fondo fiduciario único para la inversión social en Venezuela". Como conclusión también se acordó citar a una segunda reunión para hacer seguimiento al proceso.



Pese a que algunos expertos y medios de comunicación han calificado que poco se logró en el encuentro, Jaramillo Jassir considera lo contrario.



"Hay que evaluar la conferencia de acuerdo a sus propósitos, que eran muy humildes y eso hay que tenerlo en cuenta. Con la cumbre no se esperaba resolver la situación venezolana, tampoco un calendario de elecciones. La idea era acordar la postura que asumirá la región", opinó el analista.



Para Jaramillo Jassir, otro objetivo de la reunión además de consensuar una posición regional fue poner a Venezuela de nuevo en el debate político, más allá del problema de la migración.



"El país había salido de la agenda, las negociaciones en México están trabadas. Entonces cuando uno ve que Venezuela vuelve a la agenda es porque se está creando un nuevo objetivo", agregó el experto.



Por su parte, el Gobierno de Nicolás Maduro anunció que tomará nota de las deliberaciones realizadas en la conferencia de Bogotá. Y volvió a reiterar la necesidad de que se levanten las sanciones que "obstaculizan la vida social y económica del país".





El lunes 24 de abril, en medio de la polémica por Guaidó, Maduro reclamó a EEUU para que desbloqueé los 3.200 millones de dólares de sus cuentas en el exterior para usarlos en ayudas humanitarias como había sido acordado en los diálogos del Gobierno venezolano con la oposición sostenidos en México.El analista considera que son pedidos necesarios, debido a la crisis social y económica que vive Venezuela. "Esa posición inamovible [frente a las sanciones] es lo que ha empantanado las negociaciones en México. A Venezuela la están ahogando financieramente, si le quitan las divisas no tiene con qué comprar medicinas, alimentos y renovar el aparato productivo"."Para Maduro no hay transición económica posible si no se levantan esas sanciones. Y este momento requiere que la oposición y el Gobierno [venezolano] hagan un frente común para pedir el levantamiento de las sanciones y que no sea visto como una concesión hacia Maduro, error que ha cometido Estados Unidos", opinó Jaramillo Jassir.Por último, el analista resalta los esfuerzos de Colombia por poner a Venezuela en la agenda internacional y tratar de facilitar el diálogo político y destrabar las negociaciones de México."No sé si a [Gustavo] Petro le sirva esto para ser líder de la región, pero es necesario este trabajo porque Venezuela necesita una solución. Él está haciendo algo que hasta ahora nadie había querido hacer por Venezuela", concluyó Jaramillo Jassir.