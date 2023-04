Inicia en Colombia Conferencia Internacional sobre Venezuela

Conferencia Internacional sobre Venezuela

25 de abril de 2023.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, inauguró este martes en Bogotá la Conferencia Internacional sobre el proceso políticoen Venezuela.



n su discurso para instalar la conferencia, el mandatario trazó una breve historia de la construcción democrática en América con sus fallas y avances, además hizo énfasis que la región no puede ser un espacio de sanciones, en referencia a los bloqueos impuestos por Estados Unidos a Venezuela, Cuba y Nicaragua.



En su intervención ante los representantes de los países y entidades políticas invitadas, el jefe de Estado colombiano expresó sus deseos de que la cita de este martes logre proponer los caminos para que Venezuela encuentre las respuestas adecuadas sobre su destino político.



En el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, recomendó que Venezuela reingrese al Sistema Interamericano de Derechos Humanos al mismo tiempo pidió que se construya un cronograma para levantar las sanciones económicas contra Caracas.



"América no puede ser un espacio de sanciones, América tiene que ser un espacio de libertades y América tiene que ser un espacio de democracia", expresó Petro.



Petro consideró que el trabajo que harán los representantes diplomáticos en Bogotá, además de conseguir soluciones para Venezuela, debe definir si toma una ruta para el proceso de reconciliación, convivencia, de unión y paz en la región, a través de la reconstrucción democrática de toda América Latina, o continúa en el camino de la división, el conflicto y la guerra.



Acompañado por el canciller Álvaro Leyva, el mandatario Petro indicó que había que “andar sobre dos rieles al mismo tiempo”.



Con esto, el mandatario se refería a “establecer el cronograma de las elecciones y sus garantías, y que el pueblo venezolano pueda decidir libre y soberanamente qué quiere. Y también el otro riel sobre el levantamiento de las sanciones”.



“Ojalá todo comenzara por el reingreso de Venezuela al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque al final somos los latinoamericanos los que tenemos que decidir si vamos hacia la democracia o hacia la guerra y la confrontación. Y son los venezolanos, nadie más, quienes tienen que decidir su propio futuro”, destacó Petro.



“En México se han establecido que avanzan o que retroceden hacia un calendario electoral. Y la sociedad venezolana quiere no ser sancionada. Porque las sanciones han recaído sobre el pueblo venezolano. Acá en las calles lo hemos visto", puntualizó.



La conferencia tiene el propósito de propiciar un espacio que permita la reanudación del diálogo entre el Gobierno de Venezuela y sectores de la oposición.



Participan por Latinoamérica representantes de Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Honduras, México y San Vicente y las Granadinas, además de Türkiye y Sudáfrica.



Asimismo, están invitados representantes de Alemania, España, Francia, Italia, Noruega, Portugal y el Reino Unido y el Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Unión Europea.