(VIDEO) Guaidó rumbo a Miami tras ser expulsado de Colombia

25-04-23.-Juan Guaidó, el que fuera líder opositor y autoproclamado "presidente interino" de Venezuela se vio obligado a salir de Colombia en avión rumbo a Miami, Estados Unidos, después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro decidiera su expulsión del país, según informaron medios colombianos.Guaidó había llegado a territorio colombiano en las últimas horas cruzando de forma ilegal la frontera desde Venezuela para asistir a la cumbre internacional sobre el futuro de Venezuela, a la que no había sido invitado, ya que solo participan estados, pero no tuvo más remedio que salir del país vecino ante la posición de sus autoridades.Guaidó ingresó al territorio colombiano sin presentar su pasaporte ante las autoridades migratorias."Va a Estados Unidos en vuelo comercial", dijo una fuente del gobierno colombiano.El ministro de Exteriores colombiano, Álvaro Leyva, advirtió a Guaidó que había entrado al país de manera "irregular" y horas después confirmó que había sido expulsado. "Se encontraba en Bogotá de manera irregular".Por su parte, Guaidó calificó de "lamentable" su expulsión de Colombia. "Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá me están sacando de Colombia".