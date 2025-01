Miguel Pérez Pirela: "Estados Unidos está perdiendo la batalla en Latinoamérica"

El doctor en filosofía política, Miguel Pérez Pirela, este martes 28 de enero, analizó la influencia de China en la economía mundial, las acciones de Estados Unidos, Latinoamérica y en especial Venezuela.

Sostuvo que Estados Unidos está perdiendo influencia económica y geoestratégica frente al gigante asiático asegurando incluso que el nuevo gobierno de Donald Trump está entregando Latinoamérica a China.

El experto mencionó el lanzamiento de China de una aplicación de inteligencia artificial 95% más barato que el Chat GPT. "Esto hizo un desastre en la bolsa, y qué casualidad que China esperó la segunda semana de Trump para hacer esto. Cuando él dice que con el fracking va a resolver los problemas de petróleo en los Estados Unidos, etc., los Estados Unidos, y especialistas en la materia, se han pronunciado en los últimos días, los Estados Unidos tienen un gravísimo problema petrolero cuya solución pasa por Venezuela".

"Cuando él (Trump) dice, bueno, que los migrantes, él los va a colocar como sea y en donde sea, y que si no va a lanzar aranceles, y eso sí se lo demostró a su manera (Gustavo) Petro, aunque duró muy poco, esa postura, tú me colocas aranceles y yo te coloco aranceles, es decir, los Estados Unidos en estos momentos, al contrario de lo que pueda expresarse en el discurso de Donald Trump, no están en una situación de fuerza, se están convirtiendo sin más en la segunda economía del planeta", apunta Pérez Pirela en el programa Kicosis transmitido por Globovisión.

Explicó: "Si queremos hablar en términos financieros y económicos, porque los chinos los están pasando, los chinos tienen comprada la deuda, parte de la deuda externa de los Estados Unidos. Los Estados Unidos están perdiendo el negocio de los chip, todo aparato, desde un carro, un celular, una televisión, desde donde están viendo, trabaja con chip. El negocio de los chip ya no lo tienen, están perdiendo el negocio o la carrera de los misiles supersónicos (...) Rusia tiene misiles supersónicos que ni los Estados Unidos, ni la Unión Europea, por cierto, pero que los Estados Unidos no puede ni siquiera detener en el aire. Estados Unidos está perdiendo la batalla en Latinoamérica".

Y para responder precisamente al tema del petróleo, Pérez Pirela enfatizó que "Donald Trump no quiere hacer negocios, o ahora en el Congreso de los Estados Unidos se está amenazando que ahora no van a comprar más petróleo a Venezuela, le están entregando Latinoamérica a China. Y cuando te hablo de Latinoamérica no te hablo solamente del recurso humano, no te hablo solamente de los parlamentos, no te hablo solamente de sus presidentes, te hablo de zonas acuíferas sin precedentes en un mundo que se está quedando sin agua.

"Estoy hablando de minerales preciosos, de tierras raras. Estamos hablando, de gas, petróleo, oro, te estoy hablando de bauxitas, de una zona esencial para los próximos años y para la guerra y las batallas geoestratégicas de los próximos años. ¿Y China qué está haciendo? Mientras los Estados Unidos está amenazando, está deportando, está bloqueando, está hablando de aranceles, dijo Donald Trump aranceles, la palabra preferida del diccionario, los chinos están sentaditos, con los pies cruzados, comiendo cotufa y tratando a todo el mundo bien".

Próximas elecciones en Venezuela

En este tema, el también periodista aseguró que el próximo 27 de abril en las elecciones de los diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y consejos legislativos espera la participación de los venezolanos ante los llamados de abstención. "Porque el venezolano se cansó de las mentiras de la oposición sobre el Poder Electoral", dijo.

Pérez Pirela señaló que "el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido atacado por 25 años (...) el CNE siempre ha servido como un instrumento de la oposición que lo valida cuando gana y lo invalida cuando pierden, y cuando pierden van a la violencia".

"Muchos factores políticos que están en estos momentos colocando las elecciones del 28 de julio, en entre dicho, se van a presentar porque quieren participar", agregó.

En ese sentido, subrayó que "el Poder Electoral, es un poder del Estado y los poderes públicos del Estado no pueden caer en las aficiones de un sector extremista de Venezuela, porque son poderes serios y como tal se tiene que comportar y así lo han hecho".

Pérez Pirela explicó que el ala radical de la oposición venezolana siempre "ha creado una falsa afición".

"La gente se cansó de la afición del tema político, a nadie le interesa Edmundo González, María Corina Machado o el show de la embajada de Argentina(...) la gente pasó la página, lo que se le llama normalización". "El negocio de ellos es la zozobra, el bloqueo y la incertidumbre, pero el venezolano quiere un país en paz".

Asimismo, señaló que "este país lucha cada día, por ser un país normal, es decir en paz y donde se celebren elecciones".

El analista manifestó que "habrá elecciones donde la oposición seguro va a ganar gobernaciones y donde gane quien gane, ganará Venezuela y perderá la extrema derecha. Hay una nueva derecha que está surgiendo y eso se ve en el crecimiento económico".

Trump y Venezuela

Por otra parte, el comunicador explicó que "Trump es muy impredecible, es un empresario advertido. Lo que significa que en toda negociación quiere ver lo que le darán del otro lado".

"Donald Trump se va a preguntar que me dará Edmundo y MCM, Guaidó, Leopoldo, Ledezma, él los conoce muy bien (...) él fue estafado en su primer gobierno por todos estos nombres cuando se le vendió que el 23 de enero se iba a juramentar un desconocido y miles de personas iban a a salir a la calle y se iban a plegar ante él y la FANB le daría su apoyo irrestricto".

Añadió que "el hizo que todos los países de la UE lo aceptaran como presidente, hicieron el ridículo de sus vidas, y países que tiene gente aquí embajadores y haciendo como si nada sucedió, esa gente(la oposición) estafó a Donald Trump".

Finalmente, afirmó que "el presidente de la República Nicolás Maduro tiene el poder de PDVSA, es comandante de la FANB, representa a Venezuela ante los poderes públicos, puede darle mucho y puede haber buenas negociaciones".