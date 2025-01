(VIDEO) PCV rechaza categóricamente llamados a intervención militar extranjera en Venezuela

14-01-25.- El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) rechazó categóricamente este lunes los llamados a intervención militar extranjera que actores políticos han hecho en las últimas horas tras la juramentación de Nicolás Maduro, entre ellos Álvaro Uribe.«El PCV, a lo largo de su historia, ha hecho frente, ha plantado cara, ha resistido la ofensiva del imperialismo contra nuestro país y no va a ser ser esta una situación distinta: las y los comunistas venezolanos estamos en favor de la defensa de la soberanía de nuestra patria», declaró Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Gallo Rojo.Andrade advirtió que los llamados hechos por el exmandatario colombiano evidencian «la repetición de un esquema de los sectores más reaccionarios de la política nacional e internacional que apuestan a salidas violentas para abrir camino a sus intereses que indiscutiblemente son contrarios a los del pueblo venezolano y a los de su clase trabajadora».El Buró Político del PCV rechazó también la nueva ronda de sanciones contra funcionarios del Gobierno pues éstas son utilizadas por la cúpula gubernamental para violentar el orden constitucional.«Para nadie es un secreto que las criminales medidas coercitivas unilaterales del imperialismo contra Venezuela, lejos de socavar a la cúpula corrupta que en estos momentos ostenta el poder en el país, han sido la excusa perfecta para que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Nicolás Maduro implementen políticas de corte neoliberal con las que ceden soberanía y rematan los bienes de la Nación al mejor postor», afirmó Andrade.La dirigente también recordó que el PSUV ha avanzado recientemente «en una arremetida contra las organizaciones políticas genuinamente democráticas, revolucionarias, de izquierda y, en general, contra todos aquellos que se enfrentan a su política antiobrera y antipopular, utilizando como excusa la actuación del imperialismo y de sus lacayos».«Ni las sanciones, ni las medidas coercitivas unilaterales y mucho menos una intervención militar extranjera van a servir para que el pueblo venezolano pueda recuperar los derechos que le han sido arrebatados; al contrario, fortalecen la situación general de miseria en la que se encuentran miles y miles de familias trabajadoras», apuntó.Para el PCV, las medidas coercitivas unilaterales además han servido para alimentar la retórica del PSUV «para fabricar una imagen de una organización supuestamente antiimperialista».«Todos sabemos que esto no es cierto; no son más que palabras vacuas y aspavientos de parte de una élite corrompida que aprovecha las sanciones para enriquecerse, mientras el pueblo venezolano se empobrece cada día más», agregó Andrade.Una paz autoritaria y represivaA propósito de la juramentación de Maduro sin presentar los resultados de las elecciones presidenciales, el PCV cuestionó que «haya triunfado la paz como insistentemente han dicho los laboratorios de propaganda al servicio del Gobierno».«La paz de la que habla la cúpula del PSUV es una paz autoritaria; es una paz que se basa en la represión», dijo Andrade.«Mientras la cúpula gubernamental mantenía un circo con María Corina Machado y algunos otros actores de la reacción, por el otro lado estaba cargando con mucha fuerza contra sectores de la izquierda, contra sectores populares, contra sectores revolucionarios y contra los trabajadores», añadió la integrante del Buró Político.Los comunistas rechazaron la detención arbitraria del excandidato presidencial Enrique Márquez y el acoso policial contra dirigentes del Frente Democrático Popular (FDP) como María Alejandra Díaz y Juan Barreto.«El país sabe cuál ha sido la actuación de Enrique Márquez y del resto de las organizaciones que hacemos parte del Frente Democrático Popular. Tras las elecciones, hemos dado la cara y hemos exigido al Consejo Nacional Electoral, al Tribunal Supremo de Justicia y, en general, al Estado venezolano, la presentación de las actas y de los resultados de las votaciones mesa por mesa, como establece la ley», declaró Andrade.El PCV exigió la liberación de los trabajadores de la Empresas Básica de Guayana que han sido detenidos arbitrariamente en el contexto de la juramentación y exigió la aparición con vida de Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público.«Nuevamente tenemos detenciones arbitrarias de personas que provienen de sectores populares; personas que simplemente están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta: protestar no es un delito; defender la Constitución no es un delito; exigir que se cumplan las leyes no es delito», insistió Andrade.Solidaridad con el magisterioA propósito del Día del Maestro que se celebra este 15 de enero, el PCV denunció las condiciones en la que se encuentran los trabajadores de la educación.«Llegamos a esta fecha con salarios liquidados; con una convención colectiva que no se discute y la existente no se cumple. Tenemos maestros obligados a cumplir con otros trabajos informales y otros oficios para poder subsistir y también está el éxodo masivo de docentes que tuvieron que marchar fuera del país para lograr sobrevivir a esta aguda crisis política, económica y social», detalló la dirigente del PCV.El Buró Político también advirtió sobre la represión y el hostigamiento contra los trabajadores de la educación «para tratar de mantener una suerte de falsa normalidad».«Particularmente expresamos nuestra solidaridad con Víctor Venegas, dirigente de Fenatev en el estado Barinas, quien nuevamente ha sido objeto de acoso policial», agregó Andrade.