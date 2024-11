Asamblea Nacional de Venezuela aprueba ‘Ley Simón Bolívar’ que plantea inhabilitar a quienes pidan sanciones

22-11-24.-La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela aprobó este jueves por unanimidad, y en primera discusión, la ‘Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar’ contra el bloqueo, que plantea la inhabilitación de quienes soliciten sanciones.



Dicho proyecto de ley, que contiene 18 artículos, contempla el inhabilitar a funcionarios, dirigentes y ciudadanos que propongan la aplicación de sanciones.



“Certificamos el carácter orgánico con que fue aprobada la ley puesto que obtuvo unanimidad en la aprobación de los diputados y diputadas”, aseguró el presidente del poder legislativo, Jorge Rodríguez.



Por su parte Carlos Mogollón, quien presentó el proyecto de ley, recalcó que se plantea que las personas, aunque no hayan ejercido cargos públicos o de elección popular, si llegan a alianzas con factores extranjeros para solicitar sanciones, serán inhabilitadas por “30 años, 40 años, 50 años, en concordancia con el delito que hayan cometido para que no puedan ejercer ningún cargo público”, según Últimas Noticias.



“En resumen, se acabó la combinación de todas las formas de lucha contra el pueblo venezolano, si quieren delinquir y ofender al pueblo venezolano, entonces que asuman las consecuencias”, acotó



También durante la sesión, Mogollón indicó que la ley plantea la inhabilitación política por un periodo de hasta dos veces la pena máxima establecida en la legislación.



Sin embargo, en ese sentido el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, precisó que la propuesta es que se proceda a inhabilitar de manera “perpetua” a quienes resulten condenados.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 288 veces.

La fuente original de este documento es:

Sumarium (https://sumarium.info/2024/11/21/an-de-venezuela-aprueba-ley-simon-bolivar-que-plantea-inhabilitar-a-quienes-pidan-sanciones/)