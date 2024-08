Presidente Maduro: Me sabe a casabe lo que diga Estados Unidos

El presidente de la República, Nicolás Maduro, afirmó que no le importa a quién reconoce o no reconoce Estados Unidos (EEUU). "me sabe a casabe lo que diga EEUU".

Durante su programa "Con Maduro +" en su edición número 53 en su tercera etapa, el Presidente dijo que lo que realmente le importa es la consolidación de la paz en el país y que las instituciones sean más fuertes.

"Aquí quien decide es el pueblo de Venezuela, nadie se debe meter en esto", afirmó el jefe de Estado.

Reiteró que desde los Estados Unidos llaman a sembrar terror en Venezuela, los voceros de la extrema derecha fascista llaman a matar venezolanos. "María Corina Machado y Edmundo González Urrutia son los dos cabecillas del brote fascista y del ataque violento a la sociedad venezolana".

En este sentido, el presidente Maduro denunció que (Edmundo) González Urrutia "es un asesino" y llamó a que se abra una investigación en Venezuela "por los asesinatos que cometió en El Salvador".

Al respecto, Maduro enfatizó que Venezuela está ganando la paz por medio de su Constitución Nacional y sus instituciones. "Podrá más el amor a la Patria, la Ley, la Constitución y la Institucionalidad; para avanzar con la verdad".

Más temprano

El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela repudió las declaraciones del Departamento de Estado del Gobierno estadounidense en las que "deja en evidencia que está al frente del intento de golpe de Estado, y que desconoce la voluntad democrática del pueblo venezolano que reeligió al presidente Nicolás Maduro para el período 2025-2031".

A través de un Comunicado Oficial, Venezuela califica de inaudito que un Gobierno que reiteradamente ha desconocido los procesos electorales venezolanos de los últimos 20 años, que ha estado comprometido con todos los intentos de desestabilización, magnicidio, invasiones y derrocamientos puestos en marcha contra el pueblo venezolano, y que ha recibido y amparado a los principales dirigentes y ejecutores de conspiraciones, actos terroristas y de violencia, pretenda imponer en Venezuela a un nuevo gobierno títere, a imagen y semejanza de su fracasada estrategia de 2019. Hoy tienen la derrota pintada en la frente con su estrategia Guaidó 2.0.

En la misiva, Venezuela resalta que es un país soberano, con instituciones sólidas que son las únicas que tienen la legitimidad para decidir los asuntos que conciernen a su pueblo sin ningún tipo de injerencia extranjera. Ni su gobierno, ni su pueblo descansarán a la hora de defender su soberanía, su paz y su voluntad democrática.