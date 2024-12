Colectivo La Piedrita en Venezuela llama a Maduro a profundizar la Revolución Bolivariana

El 10 de enero será una fecha crucial para Venezuela, pues el presidente Nicolás Maduro debe jurar para un nuevo período presidencial. Sputnik consultó a Valentín Santana, líder del colectivo La Piedrita, para hablar sobre los desafíos que enfrenta el movimiento popular frente a las amenazas externas.



El presidente Nicolás Maduro ha denunciado en repetidas ocasiones la existencia de acciones desestabilizadoras contra el país latinoamericano. En un reciente discurso se lanzó en contra de Edmundo González Urrutia, figura de la oposición.



"Ahora llama a que haya una guerra en Venezuela. Viejito, cuidado con lo que dices desde allá que tiene consecuencias graves, cuidado con tus palabras [...] Respeta a Venezuela, estás violando el acuerdo que firmaste, estás violando el derecho de asilo en España, deja de estar llamando a una guerra civil en Venezuela", expresó el mandatario venezolano durante una alocución.



Este llamado de atención, hecho por el presidente Nicolás Maduro, viene como respuesta a un largo historial de acciones de desestabilización que el propio mandatario ha catalogado como "guerra híbrida y multidimensional" y que implican desde sanciones económicas, intentos de magnicidio con drones bomba e incursiones paramilitares por las fronteras marítimas y terrestres.



La lucha de La Piedrita



Hace apenas unos años, Sputnik documentó cómo estas denominadas "guerras híbridas" han sido utilizadas como herramienta contra la Revolución Bolivariana, en especial contra las organizaciones que son bastiones de su defensa.

Valentín Santana, quien está al frente del colectivo La Piedrita, es familiar con estas estrategias y las combate desde su trinchera comunitaria. En entrevista con Sputnik, hizo un balance frente a este nuevo contexto de agresión contra la nación latinoamericana.





Desde su fundación, La Piedrita ha sido objeto de una intensa campaña mediática que busca satanizar a los colectivos populares, presentándolos como grupos paramilitares."Ellos que sigan hablando lo que les dé la gana. Mi mensaje sería para nuestro Gobierno revolucionario. Los invito a que vean cómo en este barrio está el sueño del comandante Hugo Chávez. Esto es lo que debería visibilizar la prensa revolucionaria", dijo Santana."Bueno, mira, La Piedrita este año, si Dios quiere, cumple 38 años. Y La Piedrita nace de la represión que teníamos con la Policía Metropolitana. Y nos llevó a organizarnos para enfrentar la represión policial de la Cuarta República", explica Santana a tiempo de agregar que "la piedrita dentro de un zapato molesta. Eso es La Piedrita. Nosotros somos una molestia para la contrarrevolución".Con estas palabras, Santana contextualizó el origen de una de las formas de organización popular más emblemáticas de la Revolución Bolivariana.En el barrio 23 de Enero, La Piedrita se ha consolidado como un espacio de resistencia, con un enfoque integral que va más allá de la defensa política y que atiende las necesidades de más de 1.300 familias."Aquí tenemos un comedor, una casa hogar para niños con algunas enfermedades y una emisora comunitaria. Este es un espacio chavista, socialista y antiimperialista", asegura Santana.De cara al 10 de enero, cuando Nicolás Maduro asuma un nuevo mandato, Santana enfatizó la necesidad de mantener una postura firme frente a las amenazas de desestabilización."Nosotros tiramos la línea de toma territorial a nivel nacional. El comandante Hugo Chávez lo dijo: 'si ellos pelan por sus fusiles, nosotros pelaremos por los nuestros'. Esta patria es nuestra, y estamos obligados a defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela", expresó.La estrecha relación entre los colectivos y las instituciones del Estado también es un eje fundamental de dicha estrategia de defensa, ahondó."Con la alcaldía, la gobernación de Caracas nos llevamos muy bien, y con la milicia bolivariana hemos avanzado en fortalecer el entrenamiento y la unión cívico-militar", comentó.La comuna socialista Simón Bolívar, de la que forma parte La Piedrita, es un ejemplo tangible de cómo el poder popular se convierte en un motor de cambio."Estoy convencido de que desde las comunas es donde vamos a parir el socialismo. No hay otro camino que fortalecer las comunas, los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) y las emisoras comunitarias", afirmó Santana.En este sentido, también recalcó la importancia de la elección de jueces de paz como una herramienta para fortalecer el entramado comunitario."He puesto a la orden la emisora comunitaria La Piedrita para que la gente conozca el planteamiento de los candidatos. Desde las comunas van a salir los verdaderos líderes que fortalecerán al Partido Socialista Unido de Venezuela".En sus reflexiones finales, Santana hizo un llamado a la acción colectiva y a la reafirmación de los valores fundamentales del chavismo, y envió un mensaje directo al presidente, Nicolás Maduro."Profundice la Revolución Bolivariana. Hay mucha gente valiosa en la revolución que puede aportar. Llénese de pueblo y confíe en su gente", señaló Valentín Santana.Para los ciudadanos, tanto los que apoyan al Gobierno como los que no, Santana tiene palabras de aliento y unidad: "A los que no votaron por Maduro, les digo que esta patria también es suya. No se dejen engañar. Y a los que votaron, les pido humildad. No debemos creernos más que el pueblo"."Hay que hablarles a las estructuras revolucionarias del chavismo, de manera clara. No hay otro camino, compañeros. El comandante Hugo Chávez lo dijo. Hablemos claro a nuestro pueblo. Porque a la medida que le hablemos claro, en esa misma medida, los barrios, campos y montañas serán más chavistas, más socialistas, más antiimperialistas. No puede haber discurso de medias tintas", concluyó Santana.