Ministro Ángel Prado: Asamblea de ciudadanos decide proyectos para Consulta Nacional

Así lo explicó el ministro del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado durante una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión donde señaló que cuando la comunidad prioriza y decide el proyecto a ejecutar "se hace con legitimidad, porque pasa por una asamblea del Poder Popular, se discute, es parte del plan de desarrollo del consejo comunal o la comuna, no se impone la idea de una sola persona o caudillo, es una asamblea de ciudadanos y ciudadanos que debaten y se prioriza, incluso donde se va elecciones y se vota entonces se logra el recurso y se trabaja con amor, eficiencia y eficacia".

Asimismo, aseguró que la comunidad valora el esfuerzo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro al transferir de recursos para la ejecución de los proyectos "en cambio, se repudia mucho que llegue una institución, imponga un proyecto, traiga una empresa, ejecute y nadie supo, nadie vio, eso mata el espíritu de organización de la comunidad y de la comuna".

En ese sentido, resaltó la importancia del acompañamiento sin invasión por parte de las instituciones "si acompañamos a la comunidad organizada permanentemente, esa comunidad incluso me va a reelegir, me reconoce como su dirigente político y no le estorbo en un cargo de alcaldía, de gobernación, al contrario, más bien va a cuidar de que nos mantengamos allí".

Respecto a la consulta realizada en abril, explicó que hay casi mil 700 proyectos consolidados, culminados, que han rendido cuenta ante el Consejo Federal de Gobierno y más de dos mil 564 proyectos en ejecución.

En relación con la próxima consulta a realizarse el próximo 25 de agosto, el ministro Prado comentó que se han realizado unas siete mil asambleas en consejos comunales y casi 600 en los circuitos comunales "el sábado y domingo va a ser un fin de semana de agitación política".

Aseveró que existe en la población muchas expectativas debido a la visualización de la ejecución del primer proyecto, "la población votará con seguridad de que los recursos llegarán a las comunidades".

Instó a las comunidades a comprender el verdadero funcionamiento de los consejos comunales con la finalidad de evitar que territorios desolados y poder llegar con fuerza y con los recursos que destine el Gobierno nacional.

Acompañamiento

Respecto al acompañamiento de las instituciones, el titular para las Comunas y Movimientos Sociales, destaco que "ha sido para promover la participación ciudadana, protagónica, para que la gente, en un momento electoral comunal como este proceso que impulsa el Gobierno Bolivarinao, sea más fácil movilizarnos".

Comentó que la intención del Ministerio para las Comunas es revivir con fuerza el espíritu de la organización de la comunidad sin generar tantas trabas.

Al indagar sobre la Ley de Comunas, aseveró que la misma está bien estructurada y exhortó a reactivar la asamblea de ciudadanas y ciudadanos "que es el alma de la comuna, es el alma del consejo comunal".

Plan de Producción Porcina

Durante la entrevista, el ministro Ángel Prado anunció que en los próximos meses se desarrollará un Plan de Producción Porcina entre agosto y noviembre se ejecutará este plan con la finalidad de proponer al jefe de Estado, que en el mes de diciembre los entes e instituciones adquieran los productos de las comunas.

"Entregamos industrializados, un producto bien sano, con inocuidad, de calidad, es mejor comprarlo directamente a la comuna para que quien produce puede tener una ganancia considerable justa y quien consume tendrá un producto de calidad sin especulación", aseguró.