(VIDEO) Revelan nexos de Juan Guaidó con narcotraficante detenido en Colombia

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, reveló este viernes los vínculos entre el dirigente de oposición Juan Guaidó con el narcotraficante Biaggio Benito Garófalo Forte, quien fue detenido recientemente en Colombia por el delito de narcotráfico.



Garófalo era solicitado desde el año 2006 en 193 países por las autoridades de España, por lo que Interpol activó el código rojo para su captura.



Rodríguez refirió en una rueda de prensa en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, que Garófalo mantenía "nexos afectivos muy profundos y también nexos políticos" con el exdiputado opositor por el estado Anzoátegui y miembro del partido Voluntad Popular, Marco Aurelio Quiñones.



Agregó, además, que Garófalo actuaba como un enlace entre el embajador de Estados Unidos, James Story, y Juan Guaidó.



Rodríguez también presentó una carta del 16 de enero de 2016, firmada por Guaidó, en la que se nombraba a Garófalo como coordinador municipal de Voluntad Popular en Anaco, estado Anzoátegui.



Narcotraficante detenido era el financista de Voluntad Popular



Además, Rodríguez aseveró que Garófalo "era el financista principal de Voluntad Popular" y mantenía un estrecho contacto con Guaidó y su esposa Fabiana Rosales. "Garófalo era el principal financista de Voluntad Popular", enfatizó el presidente del parlamento.



En cuanto al proceso de diálogo que fue reactivado recientemente por el Gobierno Nacional, Rodríguez subrayó que este diálogo será amplio e inclusivo con todos los sectores del país, "pero con narcotraficantes no, no nos vamos a reunir con Guaidó, no nos reunimos con narcotraficantes".



Según Rodríguez, el presidente colombiano Iván Duque estaba al tanto de la relación entre Guaidó y Garófalo. "Yo sí sé que Duque sabe de esto", apuntó.



Decisión del TSJ



En sus declaraciones, Rodríguez refirió que el 14 de abril de 2015 la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia emitió una decisión en la cual se indica que recibió un expediente sobre una solicitud de extradición pasiva realizada contra Garófalo, quien era requerido por las autoridades de España por el presunto delito de tráfico de drogas.



En la sentencia, se declara la improcedencia de la solicitud de extradición pasiva de Garófalo, quien para ese momento estaba recluido en el Departamento de Aprehensión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. No obstante, en el documente se señala que la Sala de Casación Penal asumió el firme compromiso “de dar inicio al proceso penal, para lo cual remitirá la documentación recibida al Juzgado Décimo Noveno de Primera Instancia en Función Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas”.



Garófalo ingresó a Colombia por una trocha



El pasado 14 de marzo, Migración de Colombia detuvo en un hotel de Cartagena a Garófalo por el delito de narcotráfico.



Este ciudadano tiene nacionalidad italiana y venezolana. Medios colombianos señalan que al ser abordado por las autoridades migratorias, Garófalo presentó un pasaporte italiano y después mostró una cédula venezolana. Las investigaciones de Migración Colombia determinaron que Garófalo entró a este país por una trocha ilegal por La Guajira.