Encuesta revela que 55% del país no reconoce liderazgo opositor. "Ninguno calza en los zapatos del país"

15-02-22.-Oswaldo Ramírez Colina, analista político y director de ORC Consultores, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que una encuesta de su firma reveló que el 55% de los encuestados no reconoce un liderzago opositor en el país.



El experto indicó que en la encuesta los liderazgos salieron de forma espontánea de los encuestados resaltando que dentro de dicho sondeo, Leopoldo López obtuvo el 11%, 10% no sabe, 10% Juan Guaidó y 6% Henrique Capriles.



«La brecha de necesidad de un líder versus la que me ofrecen puede ser tan grande que se puede decir que ninguno calza en los zapatos del país» añadió.



Referente a los políticos independientes, 44% de los encuestados no sabe, 42% dice que ninguno, María Corina Machado 2,3%, Antonio Ecarri 1,8%, Juan Guaidó 1,8%, David Uzcátegui 1,5%.



Ramírez destacó que se está viviendo una crisis de liderazgo atada a la incapacidad de poder amplificar mensajes.



«Se ha impuesto una narrativa en la mente del ciudadano de decir que ninguno calza, un outsider puede que no venga del mundo político» acotó.



Por su parte, Pedro Pablo Peñaloza, periodista de la fuente política con experiencia en medios internacionales, alertó que cuando se habla de renovación de la oposición, es un reclamo a los partidos políticas aunque los nombres de estos ya estén en la palestra.



«No es tan fácil esta renovación del liderzago por los exiliados e inhabilitados, es un proceso complejo para conseguir nuevos nombres» dijo.



Advirtió que ya no puede hablarse de un monopolio absoluto de la oposición. «La oposición debe sentarse y entender que deben ser más amplios» señaló.



Peñaloza indicó que el 21N hizo hizo que el país se diera cuenta que nadie puede atribuirse al monopolio de la oposición



«De 4 opositores, 3 estaban apoyados por la Unidad, al igual que gran parte de los alcaldes» afirmó



También rescató que hay otras fuerzas que acumularon votos para ser tomados en cuenta y que actualmente tienen presencia, como el partido Fuerza Vecinal.





