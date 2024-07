SNTP exige garantías para una cobertura segura y transparente en el Proceso Electoral

El Sindicato de Trabajadores de la Prensa (Sntp) pidió este jueves al Gobierno de Nicolás Maduro y al resto de los sectores políticos garantías y un entorno seguro para poder cubrir el proceso electoral a partir de este 4 de julio con el inicio de la campaña electoral.Por medio de un comunicado, el gremio solicitó que se dé fin a las persecuciones, judicializaciones y agresiones contra los trabajadores de la prensa. “Exhortamos, tanto a los actores políticos, como a las instituciones del Estado, a garantizar una cobertura plural, amplia, oportuna y, sobre todo, segura”.“A la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), le exigimos el cese de las sanciones administrativas y/o actos de intimidación contra canales de televisión”, recomendó Sntp.A continuación el texto íntegroEn el inicio de la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio, el Sntp exige garantías para una cobertura plural, amplia, oportuna y segura para periodistas y medios de comunicación.Este jueves 4 de julio inicia la campaña electoral para los comicios presidenciales que se celebran en Venezuela el próximo 28 de julio. Frente a las incidencias documentadas en procesos anteriores y los más recientes hechos de persecución, judicialización y agresiones contra personas periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) exhorta, tanto a los actores políticos, como a las instituciones del Estado, a garantizar una cobertura plural, amplia, oportuna y, sobre todo, segura para periodistas y medios de comunicación.1)Garantías de Seguridad: El Sntp exige que se proteja la integridad física y profesional de las personas periodistas durante la cobertura electoral. Las autoridades deben actuar con diligencia frente a eventos que comprometan la seguridad y prevenir cualquier tipo de agresión o intimidación.Instamos a los organismos de seguridad a respetar la labor periodística y a no obstaculizar su trabajo.Demandamos del Consejo Nacional Electoral, del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo acciones ejemplarizantes frente a quienes atenten contra el derecho a la información, además de un posicionamiento público que reconozca la relevancia de la cobertura y su compromiso con las garantías legales y constitucionales en relación a este derecho.Es urgente que los órganos de justicia cesen en la práctica recurrente de utilizar la legislación penal para criminalizar el trabajo de las personas periodistas, en particular la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia; y, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.A los actores políticos en disputa, el Sntp les recuerda la obligación de promover por igual, y con garantías de seguridad, el acceso a sus pautas, actos y oferta electoral. Hemos documentado casos de agresiones por parte de los equipos de los candidatos y de otros actores vinculados a las campañas. Las personas periodistas no son activistas políticos, son un canal para el ejercicio colectivo del derecho a la información y de la libertad de expresión.2) Acceso a la Información: Es fundamental que se garantice el acceso a la información veraz y oportuna durante la campaña. Los ciudadanos tienen derecho a estar informados para tomar decisiones.Exigimos que los medios de comunicación, tanto públicos como privados, faciliten el acceso a sus plataformas para que los candidatos puedan exponer sus propuestas y los ciudadanos puedan evaluarlas. Solicitamos que se promueva la transparencia en la difusión de información electoral, evitando la manipulación o la censura.A la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), le exigimos el cese de las sanciones administrativas y/o actos de intimidación contra canales de televisión, estaciones de radio y medios electrónicos. Solo en 2024 han cerrado al menos 15 emisoras y más de 150 en los últimos dos años. Además, programas de radio han salido del aire por presiones ejercidas desde ésta y otras instancias del poder. Estas incidencias han sido mayores en los días previos a la campaña que inicia hoy.Los candidatos y las campañas deben permitir el acceso a las personas periodistas a sus actividades, incluir en sus alocuciones públicas llamados al respeto por el trabajo que hacen y crear condiciones dignas y necesarias para el ejercicio de la labor periodística.3) Monitoreo y Vigilancia: Instamos a las autoridades electorales a establecer mecanismos de seguimiento que garanticen el cumplimiento de las garantías mencionadas. Pedimos a las organizaciones nacionales e internacionales de monitoreo y observación electoral que estén atentas a cualquier vulneración de estos derechos y lo denuncien públicamente.La confianza en el proceso electoral depende, en buena medida, de la seguridad de los periodistas y del acceso transparente a la información. Como gremio y como sociedad, debemos velar por la democracia y la libre expresión.*Con información de Sumarium y X