Campaña de Biden acusa a Trump de querer prohibir el aborto en EEUU

19-02-24.-Julie Chávez Rodríguez, jefa de campaña de Biden-Harris, ha emitido una advertencia urgente sobre las acusaciones del expresidente Donald Trump sobre planes unilaterales para instituir una prohibición de elusión a nivel nacional sin la aprobación del Congreso. Lo que el pueblo estadounidense puede esperar de Donald Trump nunca ha sido más claro, dijo: si les da poder, pasará por alto al Congreso y avanzará con la atención médica de las mujeres.



En este contexto, Chávez Rodríguez enfatizó la gravedad de la situación, citando informes que describen un supuesto plan del equipo de Trump para sabotear la acción legislativa y atacar con mayor dureza la accesibilidad a los servicios de salud de las mujeres.



El director de campaña calificó el plan de aterrador y criticó al expresidente por decir que las mujeres que abortan merecen un castigo, y lo reprendió por alardear de su papel en la anulación de Roe v. Wade”, garantizando el acceso a los servicios de aborto en todo el país. En 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión para revocar la decisión que afirmaba el derecho constitucional al aborto en el país (Roe v.



Wade). Mini Timmaraju, presidente y director ejecutivo de Libertad Reproductiva para Todos, se sumó a la advertencia y enfatizó las consecuencias inimaginables si se les diera la oportunidad de actuar de manera diferente. Timmaraju enfatizó la importancia de no darles esta oportunidad.



La parte más aterradora -la advertencia- es la confianza de los asesores de Trump en su capacidad para causar un daño incalculable en su segundo mandato, señaló. Si se les da otra oportunidad, actuarán en consecuencia y las consecuencias serán inimaginables; No podemos darles esa oportunidad, y ocho de cada 10 estadounidenses que apoyan el aborto legal no lo permitirían. Por su parte, la presidenta del Fondo de Acción de Planned Parenthood, Alexis McGill Johnson, condenó enérgicamente los posibles esfuerzos de Trump, diciendo que han causado un daño sin precedentes al derecho al aborto y a millones de personas.



Trump es un desastre para la democracia y un desastre para la atención de la salud sexual y reproductiva, afirmó.



