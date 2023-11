Periodista panameño: en el Darién no han dejado de fluir personas, lo que ha disminuido es la información

Migrantes en el Darién

28 de noviembre de 2023.- El director de Chamos Noticias Panamá, Roberto Bermúdez, manifestó que a pesar de la falta de atención mediática, miles de migrantes siguen cruzando diariamente la temida Selva del Darién.



Según él, los migrantes de distintas nacionalidades están llegando a los centros de atención en Panamá, lo que indica que la fluidez de migrantes continúa, a pesar de las advertencias.



“En el Darién no han dejado de fluir personas. Ahora ha sido más grande. Las estadísticas lo dicen: entre dos mil y tres mil quinientas personas llegan a diario. Lo que ha disminuido es la información”, afirmó Bermúdez este 28 de noviembre en una entrevista para De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias.



El director de Chamos Noticias Panamá destacó que, a pesar de las conversaciones entre Panamá y Colombia para atender la situación en este peligroso paso fronterizo, la situación no ha mejorado: los migrantes siguen optando por la ruta del Darién, y los números indican que casi 450 mil ciudadanos han cruzado el Darién desde principios de año.



De hecho, Bermúdez advirtió que se podría alcanzar el medio millón de migrantes cruzando el Darién solo este año.



Algunos toman otra ruta: navegar



Bermúdez, venezolano residente en Panamá y conocedor de la situación de los migrantes, informó que en los últimos días han salido noticias sobre los migrantes que han optado por tomar una ruta menos explorada para evitar la peligrosa selva del Darién: adentrarse al mar Caribe en una embarcación, saliendo de la isla de San Andrés, en Colombia.



Aunque esta opción ha existido desde hace tiempo —según dijo— su gravedad había sido subestimada debido a los riesgos que implica.



Desafortunadamente, esta decisión ha resultado en numerosos casos de personas desaparecidas, naufragios y la incertidumbre sobre el paradero de quienes realizan estas travesías.



Aunque la ruta alternativa parece menos arriesgada que el Darién, Bermúdez subrayó que navegar el mar Caribe no es una ruta exenta de peligros y tragedias. Asimismo, enfatizó que la falta de pronunciamientos oficiales por parte de las autoridades de los países involucrados agrava aún más la situación.