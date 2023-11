EEUU deportó a nuevo grupo de migrantes venezolanos

En las últimas semanas se han registrado más de 30 vuelos de repatriación desde EEUU

29 de noviembre de 2023.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en conjunto con el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) facilitó vuelo de deportación a Venezuela y otros países de Centroamérica.



En las últimas semanas se han registrado más de 30 vuelos de repatriación que han devuelto a miles de personas a su país de origen y más de 5 mil ciudadanos directamente a México.



Aquellas personas que carezcan de una base legal para permanecer en Estados Unidos (EEUU) serán expulsado de ese territorio, de acuerdo a lo establecido en la ley de ese país. EEUU garantiza que los no ciudadanos sin base legal para estar en esa nación sean examinados de forma adecuada con el fin de determinar si tienen reclamos de protección válidos y suspensión de expulsión de acuerdo a nuestras leyes y las obligaciones internacionales de EEUU.



Los no ciudadanos sometidos a procesos de deportación presentan solicitudes de alivio o protección ante la deportación a jueces de inmigración que laboran en tribunales de inmigración, administrados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia.



Por seguridad operativa, el Servicio de Inmigración y Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no confirma ni discute operaciones futuras o pendientes.