La compañía del actor Robert de Niro deberá pagar más de un millón de dólares a una exempleada por discriminación

10-11-23.-La empresa de producción de Robert De Niro, Canal Productions, deberá pagar 1,2 millones de dólares (unos 1,1 millones de euros) a una exasistente del actor por discriminación sexual, tras un juicio en Nueva York que duró dos semanas.



El jurado tomó su decisión este jueves tras cinco horas de deliberaciones, según recoge el portal Variety. El fallo hace responsable a la empresa, pero no a De Niro, de discriminar a la exasistente, Graham Chase Robinson, y de tomar represalias contra ella.



La saga comenzó con una demanda de la propia empresa a Robinson en 2019, en la que la acusó de robar millones de "millas" de los programas de viajeros frecuentes de las aerolíneas y de pasarse el día viendo televisión en lugar de trabajar.



La exasistente respondió demandando al actor, que acaba de estrenar "Killers of the Flower Moon", el último filme del cineasta Martin Scorsese.



Tareas denigrantes y estereotipadas



En su demanda, por 12 millones de dólares, Robinson acusó a De Niro de no pagarle suficiente por ser mujer y de darle tareas denigrantes y estereotipadas, como lavar sus sábanas.



También dijo que De Niro era un jefe abusivo, obligándola a "rascarle la espalda", y acusó a la novia del actor, Tiffany Chen, de ser una "sociópata" y de conspirar para que la echaran del trabajo.



El actor reconoció durante el juicio que le pidió que le rascara la espalda una o dos veces, pero dijo que no había ningún componente sexual en su petición.



También se mostró especialmente contrariado por el uso de las millas de viajes, que valoró en 60.000 dólares, y explicó que si bien le había dado acceso a Robinson al programa de viajeros frecuentes, esperaba que lo usara de manera razonable.

