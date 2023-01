(VIDEO) Perú: Congreso reconsiderará proyecto para adelantar elecciones presidenciales

Este lunes, el Congreso de Perú reconsiderará un proyecto de adelanto de comicios presidenciales y legislativos rechazado el viernes pasado por el pleno congresal.



El proyecto atiende formalmente la exigencia de las protestas de retiro de la mandataria designada por el Congreso, Dina Boluarte, y no en 2024 como aprobó el parlamento; fija la primera ronda electoral para octubre y la instalación de los elegidos.



Sin embargo, la mayoría de los congresistas votó en contra por el descarte de la exigencia de que en las elecciones haya un referendo sobre la pertinencia de una Asamblea Constituyente, reseña Prensa Latina.



En ese sentido, Dina Boluarte indicó que si no hay consenso en el Congreso, presentará dos iniciativas de atención inmediata.



La primera se trata de una reforma para que las elecciones sean este año y prevé que el Congreso apruebe otras normas electorales antes del 28 de febrero.



Mientras que el segundo proyecto de ley está destinado a "zanjar el debate sobre la reforma de la Constitución", es decir, que el próximo Congreso elegido le encargue a una Comisión la reforma total de la Constitución de 1993.



Cabe destacar que Boluarte no involucró a las protestas que se realizan desde el 4 de enero pasado y que han dejado un saldo de 47 víctimas aproximadamente.