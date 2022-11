Guyana rechaza que Reino Unido sea parte en disputa sobre el Esequibo como solicita Venezuela

CIJ Credito: Web

22-11-22.-Guyana rechazó este martes los argumentos de Venezuela de que Reino Unido es parte necesaria en el caso sobre la validez del Laudo del Tribunal Arbitral de 1899, en el marco de la disputa territorial que mantienen ambos países por el territorio Esequibo.



El Gobierno de Guyana, una antigua colonia británica, informó en un comunicado que le pidió a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Países Bajos, que se concentre en la validez del laudo y la conducta de los jueces para resolver dicho conflicto.



Así se pronunció Guyana después de que la vicepresidenta ejecutiva del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, dijera el pasado jueves que Reino Unido «tiene que dar la cara» por el «despojo» de la región de Esequibo.



Reino Unido en medio del conflicto



Rodríguez afirmó que el laudo arbitral de 1899, al que Guyana busca que se le dé validez, se adoptó cuando este país «ni siquiera existía como República», ya que era una colonia británica en esas fechas.



Sin embargo, el profesor de Ley Internacional de la Universidad Colegial de Londres en Guyana, Philippe Sands, dijo ante la corte que Venezuela no había entregado ninguna prueba de que alguno de los jueces cometió fraude en la determinación de la frontera, al defender la posición guyanesa.



«La preocupación de Venezuela es probar que uno o más de los jueces tuvo algún contacto inapropiado con alguno de los abogados, y que eso influyó en entregar el laudo. Pero, Venezuela aún no ha presentado ninguna evidencia para apoyar dicho argumento», afirmó Sands.



Qué pidió Venezuela en disputa sobre el Esequibo



Venezuela sostenía que la CIJ no tiene jurisdicción en escuchar la postura de Guyana pero, tras determinar el tribunal hacerlo, presentó unos argumentos pidiéndole a la corte que dictamine que no puede escuchar su prueba porque el Reino Unido no fue partícipe de dicho procedimiento.



Ante ello, Sands dijo que el único rol del CIJ es concentrarse en la validez del laudo, el cual «activa la conducta de los jueces».



«Si no encuentras ninguna negligencia, el mensaje es claro: el laudo es válido», aseguró Sands.



En marzo de 2018, Guyana interpuso una demanda contra Venezuela ante la CIJ para resolver la disputa territorial entre ambos Estados sobre Esequibo.



En aquel momento, Guyana reafirmó la vía jurídica como forma de alcanzar un acuerdo con Venezuela sobre la histórica disputa de 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo, al entregar por escrito sus alegaciones ante la CIJ.



Venezuela mantiene un reclamo sobre esa región, alrededor del 70 % del territorio de Guyana, incluidas las reservas de petróleo en alta mar del país, argumentando que el acuerdo de 1899 es nulo y sin efecto.



El Reino Unido y Venezuela firmaron en 1966, justo antes de la independencia de Guyana, el Acuerdo de Ginebra, que en un principio sentó las bases para resolver la controversia, pero las negociaciones se extendieron durante más de dos décadas sin resultados.

