Pese a reclamo de Venezuela, Exxon, Hess y la china CNOOC elevan la apuesta por Guyana con inversiones milmillonarias

12-07-24.-Tres empresas. 10 proyectos. 12 años. Un prolífico bloque marino. Y una inversión combinada que podría alcanzar los 105.000 millones de dólares.



El consorcio formado por Exxon Mobil, Hess Corp. y China National Offshore Oil Corp. (CNOOC) ya ha tomado decisiones finales de inversión (FID) por valor de 54.500 millones de dólares en seis proyectos del bloque Stabroek, frente a las costas de Guyana.



Ahora se trata simplemente de encontrar la mejor manera de explotar unos recursos estimados en 11 000 millones de barriles.



Alistair Routledge, presidente de Exxon Mobil Guyana, dijo que la cifra a invertir se basa en muchos análisis, pero también en mucha incertidumbre. Cada socio trabaja con sus propias cifras, afirmó durante una mesa redonda celebrada en la Offshore Technology Conference (OTC).



«Los seis proyectos iniciales están explotando alrededor de 4.900 millones de barriles equivalentes de petróleo. Por tanto, ya estamos cerca de desarrollar la mitad de esos recursos gracias a los compromisos adquiridos hasta la fecha. Quedan otros 6.000 millones», explicó Routledge.



«Básicamente, estamos trabajando en esa base de recursos para comprenderla, [y] una de las áreas de especial atención… es el recurso del gas».



El ejecutivo reiteró que las cifras de prospección son recursos, no reservas. Las futuras actualizaciones de la estimación de recursos podrían llevar tiempo debido a la enorme cantidad de datos que hay que clasificar y comprender, según una nota del medio especializado Hart Energy.



La producción combinada de la primera fase de desarrollo de este proyecto en Guyana alcanzará los 1.330.000 barriles diarios (BD) en 2027, según Exxon.



«En general, si se observa la totalidad de la cartera de Exxon, este es el lugar en el que quieren gastar dinero», dijo el vicepresidente senior de Rystad Energy y jefe de América Latina, W. Schreiner Parker a Oil and Gas Investor (OGI).



Una segunda fase de desarrollo requerirá cuatro nuevos FPSO (plataformas marítimas de explotación petrolera) en Stabroek a corto plazo.



El último proyecto aprobado por el consorcio, Whiptail, en abril de 2024, costó 12.700 millones de dólares, con una capacidad de producción asociada de 250.000 barriles diarios. Si se estima que los proyectos futuros sean de la misma magnitud, las inversiones combinadas sumarán unos 51.000 millones de dólares y añadirán al menos 1 millón de barriles diarios de producción.



Parker espera que el consorcio gaste una media de unos 10.000 millones de dólares al año entre 2025 y 2030, principalmente en desarrollo, pero también en exploración.



El gasto no desviará a Exxon de su mentalidad de «construir uno, diseñar muchos» en Guyana. Parker espera que el consorcio siga adelante con la construcción de las plataformas marítimas. El vicepresidente de Welligence Energy Analytics, Andre Fagundes, está de acuerdo.



«Nuestro modelo de valoración considera la instalación de cinco FPSO adicionales en Stabroek para 2029, con inversiones en bienes de capital de 52.000 millones de dólares, seguidos de otras dos plataformas en 2030 y 2031», declaró Fagundes.



El gobierno de Venezuela mantiene una histórica reclamación territorial sobre el Esequibo, una zona que abarca una amplia porción del actual territorio guyanés y, en consecuencia, la administración del presidente Nicolás Maduro ha denunciado que parte de la explotación petrolera que realiza el país vecino se produce en aguas sujetas a litigio.



Luego de la entrada de las primeras inversiones petroleras, el gobierno guyanés decidió abandonar la vía de la negociación directa por el Esequibo y acudir por una decisión a la Corte Internacional de Justicia, en función de intentar zanjar el litigio, pero Venezuela desconoce la jurisdicción del tribunal.



Justamente, por el negocio petrolero en marcha en Guyana, la reclamación se ha reactivado con picos de conflicto, pero Caracas insiste en una negociación directa basada en los términos del Acuerdo de Ginebra, suscrito en 1966.

