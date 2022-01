Uruguay: masivas marchas en todo el país contra la cultura de la violación

Marcha en Uruguay contra la cultura de las violaciones

30 de enero de 2022.- En la mayoría de los departamentos de Uruguay se registraron marchas y concentraciones por el hartazgo de las violaciones que se siguen sucediendo una y otra vez y que no tienen respuesta de la justicia. «Marchamos porque es nuestro derecho, porque no son casos aislados, porque estamos organizadas, porque nuestros cuerpos no son territorio de conquista, y para que no nos violen más».



Durante estos últimos meses se han hecho públicos algunos casos: dos jóvenes de 19 y 26 años, tres niñas de 10 y 12 años y dos mujeres de 30 y 75 años, todas han sido violadas, por sus amigos, padres, padrastros, compañeros sexuales, parejas y/o desconocidos.



Hoy nos volvemos a manifestar contra la cultura de la violación, arraigada y naturalizada como práctica de abuso de poder, de guerra, de colonización, y que aún se mantiene silenciada bajo los mecanismos más perversos, que sostienen los medios de comunicación, la justicia, la familia, la iglesia, los militares, el Estado.



La cultura de la violación es normalizar que suceda, es insistir en enseñar a las niñas a no provocar con *polleritas cortas”, en vez de enseñar a los varones que NO ES NO, que NO son dueños de nuestros cuerpos, que NO somos su juguete sexual.



Ante esto nos preguntamos: ¿Qué pasa con las niñas, niños y adolescentes para quienes la familia representa un riesgo? ¿Vamos a seguir desconociendo nuestra responsabilidad para con ellas y ellos? ¿Vamos a seguir obligándoles a callar? Se necesita Educación Sexual Integral desde la primera infancia para conocer y cuidar nuestros cuerpos, así como respetar los cuerpos de las demás personas. La educación sexual no es un peligro; peligroso es que nos sigan obligando a callar.



Estamos convencidas que la educación es el camino hacia la erradicación de las violencias, reivindicamos la importancia de la Educación Sexual Integral en todos los niveles del sistema educativo, una educación que parta desde la perspectiva de Derechos Humanos, porque son nuestras vidas las que están en riesgo en esta emergencia.



Es fundamental que la sociedad se comprometa desde otros espacios de muchísima influencia como lo son los medios masivos de comunicación. El lenguaje es un arma muy poderosa que éstos utilizan para reproducir y perpetuar la cultura de la violación, poniendo a las víctimas siempre en tela de juicio.



Los medios tienen que revisar sus prácticas y poder brindar un relato más honesto y justo, que busque narrar la realidad sin violencia hacia las víctimas y sin gestos de encubrimiento. Nos merecemos otras formas de informar que no destripen nuestra intimidad, que no nos expongan mientras siguen protegiendo a los agresores.



Cuando el Presidente de la República Luis Lacalle Pou dice que “las violaciones no son propias del ser humano ni del género masculino» no hace más que negar la realidad y esconder un problema gravísimo que tenemos como sociedad. ¡Entérese Sr. Presidente, que los violadores son seres humanos y principalmente varones hijos sanos del patriarcado! ¡Edúquese, varón!



Seguimos en alerta exigiendo el cumplimiento cabal de la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género (Ley 19.580) que día tras día se hace más URGENTE Y NECESARIA. Esto implica fortalecer los recursos y presupuestos que garanticen la protección integral, reparación y justicia a las víctimas en todo el país. ¡Acá estamos juntas diciendo basta! Nos autoconvocamos en todo el país, venciendo otra vez las distancias.



Volvemos a las calles para recordarles que seguimos vivas y que no estamos dispuestas a que ninguna se sienta sola, ni a callarnos frente a las violencias que todos los días nos tocan vivir. ¡No permitiremos que el poder continúe dominando nuestras libertades! Seguiremos tomando las calles y los espacios una y otra vez, las que sean necesarias, porque ya no contarán con la comodidad de nuestro silencio.