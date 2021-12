UE defiende "imparcialidad" de la misión de observación tras las acusaciones de espionaje de Maduro

Credito: Archivo

01-12-21.-La Unión Europea defendió este lunes su misión de observación electoral que hizo seguimiento el pasado 21 de noviembre de los comicios regionales y locales, tras los ataques de Nicolás Maduro, que acusó de espionaje a los miembros de la misión.



“La misión de observación electoral realiza una evaluación independiente, imparcial y técnico del proceso electoral, respetando los estándares internacionales”, señalaron en respuesta a los ataques de Maduro.



El gobernante afirmó el pasado domingo, que la misión desplegada por la UE ejerció su labor con una “metodología de espías” que, según él, no se había visto nunca antes a ninguna otra delegación en más de 20 años.



Después de criticar de espionaje a los eurodiputados y técnicos europeos desplegados en el país para verificar el proceso electoral, Maduro ha insistido en que “la UE no pudo manchar a Venezuela”, pues el proceso electoral “quedó hermoso”, gracias a que las elecciones fueron “verificables, justas y libres”, en las que el ‘chavismo’ “arrasó”.



“Si el marco legal venezolano cumple con la mayoría de estándares internacionales, la misión ha podido constatar la falta de independencia judicial, la no adherencia al Estado de Derecho y que algunas leyes afectaron a la igualdad de condiciones y la transparencia de las elecciones”, aseguró la jefa de la misión, la lusitana Isabel Santos, en Caracas.

