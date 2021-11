(VIDEO) Brutal agresión de un ex-jugador de NFL golpeando a su pareja frente a bebé causa indignación en las redes

18-11-21.-Un perturbador video comenzó a circular en redes sociales, donde se puede ver al ex jugador de la NFL Zack Stacy golpeando brutalmente a su novia, Kristin Evans, quien fue lanzada con fuerza en varias ocasiones además de recibir fuertes golpes, y todo frente a su bebé de cinco meses.Miles de personas se han indignado por la violencia del sujeto, cuyo ataque fue calificado como una brutalidad, por lo que los internautas exigen a las autoridades de Florida que arresten al ex deportista cuanto antes, pues representa un peligro para su pareja y para su hijo.El ex jugador, quien se desempeñaba como corredor para los JETS de Nueva York fue imputado con una orden de restricción por parte de la mujer, sin embargo exigen que aunque no haya denuncia sea enviado a prisión por la violencia con la que perpetró el ataque, ya que pudo haberla matado.De acuerdo al medio TMZ, el violento ataque de violencia doméstica tuvo lugar el pasado 13 de noviembre cuando Zac Stacy llegó a visitar a su bebé de cinco meses cerca de las 2:00 de la tarde de ese día, cuando de repente comenzó a discutir con la mujer y rápidamente la pelea escaló al brutal ataque por parte del ex jugador.En un video compartido en Twitter se puede ver cómo el hombre golpea brutal y repetidamente a Kristin Evans, para después lanzarla con fuerza hacia la pantalla plana de la sala, no confirme con eso, la levantó y volvió a lanzarla, ahora contra la silla del bebé, quien estuvo a punto de ser lesionado por su violento padre.“¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado”, escribió la mujer en la solicitud de orden de restricción que presentó después del ataque.“Luego me levantó y me tiró hacia mi televisor. El televisor comenzó a caer y él se volvió para asegurarse de que no me levantara. Mientras me tumbaba en el suelo, empezó a gritarme. Luego me levantó del suelo y me arrojó de los pies y el cuerpo me estrelló contra el asiento hinchable de nuestro hijo”, continuó.Según las últimas informaciones brindadas por TMZ, Evans se habría presentado en el hospital para tratar una herida en la cabeza, además de los golpes y los hematomas. “Nos dijeron que la mujer llamó a la policía inmediatamente pero Stacy huyó antes de que llegaran. También nos dijeron que solicitó una orden de restricción para ella y su hijo pero aun no lo hemos confirmado con la policía”, aclaró el portal norteamericano. “Temo por mi vida y la de mis hijos”, dijo según agregó el New York Post.