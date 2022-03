Plasencia: EEUU quiere regresar al mercado petrolero venezolano

El canciller de la República, Félix Plasencia, manifestó este sábado que Estados Unidos quiere regresar al mercado petrolero venezolano.



Así lo declaró en entrevista concedida al periódico español El País, reseñada por la Cancillería venezolana.



En sus declaraciones, en el marco de la II Edición del Foro de Diplomático que se lleva a cabo en Atalaya, República de Turquía, recalcó que las empresas internacionales, incluyendo las estadounidenses, serán bienvenidas «si aceptan que el único y legítimo Gobierno de Venezuela es el que lidera el presidente Nicolás Maduro».



Explicó que la interrupción de la agenda energética entre Estados Unidos y Venezuela se debió a la imposición de medidas coercitivas unilaterales por parte de Washington.



«Nosotros no los hemos sacado del mercado petrolero venezolano (…) Ellos se fueron para imponer medidas coercitivas unilaterales. Ahora quieren regresar».



Plasencia, quien recalcó que el levantamiento de medidas coercitivas unilaterales es una «demanda permanente», dado que no existe «ninguna razón para aplicar sanciones ni a Venezuela ni a los más de 30 países a los que se les impone en el mundo», aseguró que éstas constituyen «un abuso a la Carta de las Naciones Unidas».



En relación al futuro de las relaciones entre Venezuela y la Unión Europea (UE), el canciller venezolano subrayó que «siempre deben ser buenas las conversaciones».



«No tenemos ninguna razón para que no sean buenas las conversaciones», reiteró.



Previamente, Plasencia sostuvo un encuentro con el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, en el que ratificó la disposición de Venezuela de entablar un diálogo pacífico bajo los principios de respeto y autodeterminación de los pueblos.