Trabajadores de Casima consignan documento en CVG para solicitar intervención de la planta

Trabajadores solicitan intervención de Planta Casima

11 de abril de 2023.- Este lunes 10 de abril trabajadores de Planta Casima consignaron en la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) un documento en el cual solicitan a la nueva junta directiva del holding, presidida por Héctor Silva, su intervención en la planta para constatar las irregularidades y malas condiciones a las cuales son sometidos los obreros.



Los trabajadores solicitan que la planta sea tomada y auditada por las autoridades, ya que aseguran que los malos manejos han perjudicado la infraestructura y condiciones de la acería. Asimismo aseveran que la falta de inversión ha sido devastadora para las instalaciones.



El documento fue recibido en horas de la mañana por dos funcionarios designados por la directiva para que atiendan a los grupos de trabajadores que se dirigen a la sede, según lo reportado por los protestantes.



Asimismo, los trabajadores denunciaron el incumplimiento de todas las políticas de seguridad y protección de los trabajadores, así como aquellas exigidas para la protección del medio ambiente, empezando por el colapso del Sistema de Energía de Humos, lo cual ha incrementado los niveles de contaminación de la ciudad consecuencia de las operaciones de la compañía.



“Estamos acá con la finalidad de conversar con la directiva de la junta interventora de la CVG. Nosotros no hemos escapado de las malas políticas de los anteriores directivos. Hemos sufrido calamidades como despidos injustificados, amedrentamiento, mal manejo de salario, separación de cargo… Nuestra planta ha vivido un decaimiento total, no ha caído por el entusiasmo de los trabajadores. Solicitamos que intervengan de manera inmediata las instalaciones, ahí hay un gran desorden. La directiva de Planta Casima no puede estar afuera de estas investigaciones”, alegó Freddy Acosta, trabajador y líder laboral.



Los trabajadores de la acería vienen denunciando desde 2022 maltratos y vejaciones por parte de la directiva de la empresa, a quienes responsabilizan de amedrentar al trabajador y privarlos de sus beneficios.



Junior Capriata, trabajador de Planta Casima, destacó que es necesario que la nueva junta acelere la intervención de las empresas básicas, alegando que hay “cosas dudosas dentro de la empresa”.



“Hay mucha tela que cortar y esta gente no se puede escapar de este desastre que crearon en Ciudad Guayana”, manifestó el obrero.



El pasado 5 de abril, los trabajadores hicieron la misma solicitud desde una protesta en la acería; no obstante, con esta consignación formalizaron la solicitud.