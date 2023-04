Junta interventora visita Sidor: trabajadores exigen reincorporación de representantes laborales desactivados

Héctor Silva con los trabajadores de Sidor

7 de abril de 2023.- Este 6 de abril, el presidente de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Héctor Silva Hernández, visitó el área de planchones de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) para conversar con los trabajadores y escuchar sus solicitudes, ante esto, los obreros exigieron la reincorporación de los empleados desactivados y el pago de beneficios atrasados.



Sidoristas dejaron ver por las redes sociales declaraciones y fotografías de la visita, durante la cual la nueva directiva de la CVG solicitó la ayuda del personal para poder dar respuesta a sus quejas.



“Queremos trabajar para los trabajadores. Vinimos a ver la acería, ver qué nos hace falta. La idea es seguir produciendo y avanzando. Esta junta interventora va a trabajar para ustedes y con ustedes. Yo les aseguro que, si seguimos haciendo un buen trabajo, vamos a mejorar las condiciones, beneficios, comedores… Nosotros vamos a abocarnos a eso. Queremos apoyarlos para que tengan tranquilidad en sus casas”, manifestó el nuevo presidente de la corporación.



Reincorporación en la mesa



Los trabajadores se dirigieron a Héctor Silva con teléfonos en mano para mostrar las fotografías de estos obreros y alegaron que “fueron despedidos injustamente por protestar”, así lo reflejan videos enviados a este medio por los testigos.



“Los desactivaron por la protesta del 9 de enero. A todos los miembros de la mesa. No son guarimberos, son trabajadores de aquí de Planchones, operadores de grúa. Tienen familias. Entre ellos Yuxcil Martínez que trabaja aquí en el área”, expuso un empleado mientras mostraba la fotografía a las nuevas autoridades.



Martínez recibió una orden de separación de cargo y fue desactivado tras su participación en la protesta, esto a pesar del compromiso del gobernador de no tomar represalias contra los obreros. Recientemente el trabajador invitó a la junta interventora a hacer “justicia salarial” y conversar con la verdadera clase trabajadora.



“El presidente fue a escuchar el planteamiento de los trabajadores. Todos exigieron el reintegro de los miembros de la mesa. Nosotros fuimos despedidos de manera injusta y como mesa somos los representantes de los trabajadores. También exigieron la destitución del gerente Gómez Pimentel, entre otras denuncias”, declaró Yuxcil Martínez para Correo del Caroní.



Los obreros, quienes solicitaban alguna referencia al tema salarial, pidieron el cambio del gerente del área de Planchones, la restitución de los empleados no requeridos, y la entrega de dotaciones de uniformes y equipos de seguridad.



Impago y engaños



En medio del vitoreo y las múltiples denuncias, los obreros acusan al expresidente de Sidor, Néstor Astudillo, quien está detenido por corrupción, de no haber ejecutado un pago ordenado por las autoridades nacionales.



“No queremos problemas. Pero aquí tenemos un problema en cuanto a una diferencia que supuestamente nos pagaron de las utilidades. Eso no nos lo pagaron. Astudillo dice que sí, pero nunca lo pagó. Sacaron una fecha de que el 18 de diciembre lo pagaron y no es así. Ninguno de nosotros tiene listín de pago así que no tenemos cómo demostrarlo”, argumentó un trabajador dirigiéndose a Silva.



Desde 2018 los empleados del holding dejaron de recibir el listín de pago, que es de entrega obligatoria según el artículo 106 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.



“Astudillo hacía lo que le daba la gana y el que hablaba estaba desactivado. Queremos que usted entienda lo que está pasando”, manifestó el trabajador.