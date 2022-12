Observatorio de Universidades (OBU): Docentes universitarios celebran su día siendo los peores pagados en el mundo

Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades (OBU) Credito: RFA

Carlos Meléndez, profesor universitario y director del Observatorio de Universidades (OBU), rechazó a través de Punto y Seguimos que hoy 5 de diciembre los docentes universitarios venezolanos celebren su día siendo los profesionales en el área peor pagados en América Latina y en el mundo.



Meléndez explicó a Radio Fe y Alegría Noticias que en las casas de estudios superiores públicas, un docente titular dedicación exclusiva, es decir, del máximo escalafón, recibe mensualmente $45 USD —según la tasa del dólar oficial—, mientras que los instructores de dedicación exclusiva reciben $27 USD.



05-12-22.-Así se ubican por debajo de Cuba como los académicos peor pagados de la región. Señaló que el educador del rango más bajo en Venezuela gana 24 veces menos que el de menor rango en Haití.



Igualmente, mencionó de ejemplo a un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Colombia que percibe más de 64 millones de pesos (unos 13 mil dólares), ganando así 288 veces más que sus pares de la Universidad Central de Venezuela (UCV).



El director del OBU señaló que dicha situación no es nueva en el país, ya que el empobrecimiento extremo en el gremio se aceleró desde el 2013, acentuándose con el paso del tiempo.



Instituciones con necesidades humanitarias



Aseguró que la pobreza por ingreso hizo que las instituciones presenten necesidades humanitarias y envejecieron a la comunidad universitaria. “Ocho de cada 10 docentes que están actualmente en la universidad tienen más de 40 años y un 25% más de 60 años. Todos los días es más difícil que un joven aspire a ser profesor con esos salarios”, comentó.



Entre otras de las consecuencias, mencionó el alto nivel de feminización de la pobreza en los recintos —las mujeres son quienes más persisten dentro del sector—, el éxodo masivo propio de las condiciones humanitarias y el hambre.



“Un 33% de los académicos come menos de tres veces al día, en el caso de los adultos mayores, un 35% y en la región nororiental un 48%. La palabra crisis, como dice el poeta Rafael Cadenas, representa lo que sucede dentro de las universidades”, señaló.



Manifestó que, en términos generales, el panorama se asemeja al de Cuba en cuanto al igualitarismo del salario, ya que no importa el nivel en el que se esté, prácticamente los ingresos aportados son los mismos para todos.



La crisis se profundiza



Añadió que lo visto en el contexto de pandemia, es que el Ministerio de Educación Superior profundizó la precarización de las condiciones laborales, centralizando el pago de sueldos y salarios de las universidades autónomas, creando el instructivo ONAPRE, con el que aplanaron los ingresos afectando en un 50% lo que deberían percibir, y fraccionando los bonos vacacionales.



Sin embargo, resaltó que los académicos siguen defendiendo las universidades porque los antecede una historia en la que ya han tenido que enfrentarse a gobiernos autoritarios y dictatoriales.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 242 veces.

La fuente original de este documento es:

RFA (https://www.radiofeyalegrianoticias.com/carlos-melendez-docentes-universitarios-celebran-su-dia-siendo-los-peores-pagados-en-el-mundo/)