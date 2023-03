Presuntos asesinos de líder campesino Carlos Bolívar fueron presentados ante tribunales

Ante el Tribunal segundo de Calabozo, estado Guárico, fueron presentados cuatro (4) personas por su presunta responsabilidad en el asesinato del líder campesino Carlos Bolívar Cedeño, crimen ocurrido el jueves 2 de marzo cerca de las 6:00 de la mañana.



Carlos Rivero y Mariangélica Mujica fueron presentados por los delitos de sicariato en grado de cómplices necesarios, asociación para delinquir y uso de adolescente para delinquir. Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, a través de su cuenta en la red digital Twitter este martes.



Las otras dos personas que fueron presentadas son Alexis Silva y José Mujica por los delitos de sicariato en grado de cómplices necesarios, y asociación para delinquir.



Este miércoles, Saab también informó que se han solicitado dos nuevas órdenes de aprehensión, y que el autor material cayó abatido durante los enfrentamientos.



Los nombres de los presuntos responsables del asesinato de Bolívar se conocen un día después de que más de 300 campesinos y campesinas acudieran a Caracas, capital de Venezuela y establecieran acuerdos con la Asamblea Nacional, AN y la Fiscalía General.



Saab señaló que el Ministerio Público aplicará todo el peso de la ley «a quienes promueven o auspicien el asesinato selectivo de nuestros líderes campesinos para favorecer intereses de una minoría».



Bolívar era líder histórico de la lucha del rescate del hato Los Tramojos, caso emblemático de la Marcha Campesina Admirable, dirigente nacional de la Plataforma de Lucha Campesina y del Movimiento Nacional Campesino. También era vocero de la Comuna Ezequiel Zamora, del sector El Jabillal 1, en Arismendi.



Fue asesinado mientras iniciaba sus labores en Puerto Carrizalero-Camaguán, Guárico.



Fiscalía, AN y campesinos



De acuerdo con información dada a conocer por el Movimiento Campesino Nacional esta organización con el MP y la AN acordaron «actualizar data de campesinos judicializados (presos, con orden de captura, bajo presentación) así como víctimas de sicariato». De igual forma incorporaron nueve casos presentados el lunes por la Marcha.



Las partes también acordaron revisar la situación de la campesina detenida «Glinis Méndez, quien presenta un delicado cuadro de salud, para quien solicitamos medidas humanitarias».



«Se acordó presentar documento sustentatorio para las Medidas de Protección a dirigentes campesinos en riesgo como es en el caso de Los Tramojos», reza el texto del Movimiento Campesino Nacional.