(VIDEOS) Con soberbios jonrones de Altuve selección venezolana venció a los Mets de NY

El poder de José Altuve y un efectivo pitcheo marcaron la ruta para que Venezuela venciera 6-4 a los Mets de New York en su segundo amistoso previo al debut en el Clásico Mundial. El Team Beisbol termina invicto sus juegos de preparación.



Al primer pitcheo del juego Altuve hizo swing de gradas y abrió la pizarra. Venezuela terminó ese primer inning arriba 3-0, gracias también a un sencillo de Luis Rengifo. El “Astroboy” repitió la dosis en el episodio siguiente y añadió una más a la cuenta criolla.





En el tercer inning, los de Omar López ampliaron su ventaja a 5-0, aprovechando el descontrol del pitcheo rival que otorgó hasta tres boletos.De ahí en más el pitcheo neoyorquino pudo contener a la ofensiva venezolana, al menos hasta el noveno inning cuando Robinson Chirinos la sacó por el jardín izquierdo.A diferencia del amistoso del miércoles, ante los Astros, este encuentro estuvo marcado por la buena defensa y el pitcheo.El abridor Emmanuel DeJesús cumplió con 2.0 innings en blanco, en los que no recibió hits, no otorgó boletos y recetó un ponche para irse con la efectividad inmaculada 0.00.El experimentado Jhoulys Chacín lo emuló con otras dos entradas en blanco. Y Anthony Vizcaya retiró el quinto episodio, permitiendo una sola carrera aun cuando recibió dos hits y otorgó dos boletos.Alexis Rivero fue realmente el único que se complicó y los Mets aprovecharon para hacerle tres carreras en la sexta entrada y así poner el juego 5-4.No obstante, José Ruíz salió al rescate y frenó la reacción de los metropolitanos. Él (1.0), Erick Leal (1.0) y Andrés Machado (1.1) se combinaron para pintar de blanco a New York en los últimos tres episodios.Enmanuel DeJesús se acreditó la victoria y Machado el rescate.Oficialmente, Venezuela está lista para su debut el sábado a las 8:00 de la noche ante República Dominicana.