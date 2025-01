¿Enviar venezolanos a un tercer país? Lluvia de críticas contra González Urrutia por su solicitud a Trump

El ex candidato presidencial de Venezuela, exiliado temporalmente en España, Edmundo González Credito: Archivo

31-01-25.-"Que mal agradecido con toda la gente que votó por él. Está exponiendo de forma temeraria a todos los futuros deportados venezolanos a la discrecionalidad de los funcionarios gringos que, consideran injustamente, a todos los migrantes como delincuentes”.



Un absoluto rechazo generó en redes sociales la posición de Edmundo González Urrutia sobre las deportaciones del gobierno estadounidense. La expresión pertenece a Victoria Chávez, @victoriacha en su cuenta de X. Este jueves, según The Washington Post, el fundador de la Mesa de la Unidad Democrática habría solicitado a Donald Trump enviar a los venezolanos deportados a un tercer país.



La posición de González Urrutia produjo desconcierto e incredulidad. Su propuesta no es ni se acerca a las aspiraciones de centenares de miles de venezolanos que llegaron a EE. UU. huyendo de Nicolás Maduro. “Ese es el pago que les quiere dar que no entren a su patria por las diferencias que tiene con Maduro. Por eso mi confianza y fe solo la tengo puesta en mi Dios y no en el hombre”, escribió @Profeta_Mundial.



González Urrutia, a quien Estados Unidos reconoce como “presidente electo”, le habría advertido a la administración de Donald Trump de que no llegue a un acuerdo de deportación con el Gobierno de Nicolás Maduro. Ello le permitiría “utilizar a los venezolanos que regresan para su beneficio político”, dijo González.



“Pobres venezolanos, en manos de tanta ineptitud, ahora éste señor los va a dejar como parias”, expresó @Lucedop.



“Creo que esa petición es más personal que pensando en el pueblo. ¿O piensa que otro país que no sea el suyo los va a llevar a un hotel a atenderlos? ¿Sabe cuánto vale un deportado preso para un país? Esa gente pasaría un infierno brutal”, expresó @Soñador25.



El líder opositor exiliado, que habló con The Washington Post durante su segunda visita a Washington este mes, enfatizó que no quiere interferir en asuntos internos “sensibles y delicados” de Estados Unidos, en los que la inmigración se ha convertido en una prioridad clave para la nueva administración Trump.



Pero González dijo que ve una oportunidad para un resultado mutuamente beneficioso. “A Estados Unidos le conviene seguir una estrategia que ayude a garantizar que Nicolás Maduro ya no esté en el poder”, dijo González a The Post. “Una vez que eso suceda, cientos de venezolanos regresarán a nuestro país”.



Un líder de la oposición dijo que el equipo de González no ha discutido sobre terceros países específicos a los que la administración Trump podría considerar enviar deportados. “Negociar con Maduro podría interpretarse como normalizarlo”, dijo el líder opositor, que habló bajo condición de anonimato para tratar un tema delicado. “No podemos ni debemos normalizarlo”.