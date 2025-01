(VIDEO) Embajador Milton Rengifo: Colombia y Venezuela han decidido generar una hoja de ruta para enfrentar el narcotráfico

Luego de una conversación telefónica entre los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro que posibilitó la reunión entre los ministros de Defensa de ambos países, Venezuela y Colombia decidieron empezar a generar una hoja de ruta para enfrentar el narcotráfico.La información fue suministrada por el embajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo, durante una entrevista efectuada por el periodista Vladimir Villegas en sus canales digitales.El diplomático dijo que las rutas de comercialización de la droga dejaron de ser un problema territorial para convertirse en un problema regional y continental, por cuanto involucran a otros países, lo que termina afectando a todo el continente.Igualmente manifestó que su gobierno espera de Venezuela que en conjunto puedan recuperar, “para la democracia y para la soberanía de los dos estados, la extensa frontera que hoy está tomada” por grupos irregulares y el narcotráfico.“Hay que decirlo. Hemos avanzado en la eliminación progresiva de las 200 trochas. Desde hace año y medio ya no existe, ya no tenemos reportes de contrabando. Los mismos empresarios afectados en su momento lo han reportado, pero subsisten otros asuntos y es necesario la cooperación judicial”, agregó.Según Rengifo, la policía de Colombia y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) han adelantado reuniones importantes y han dado algunos golpes contra líderes de la delincuencia común.“La promesa es que en conjunto podamos diseñar un plan que a corto plazo nos permita atacar el problema del narcotráfico”, puntualizó.ELN es parte de una lucha por renta del narcotráficoPor otro lado, el embajador Milton Rengifo dijo que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) forma parte de una lucha por la renta del narcotráfico en la zona del Catatumbo, fronteriza con Venezuela.“Mientras nosotros hablábamos de paz, “el ELN se preparó, se entrenó, se movilizó e hizo todo lo que está aconteciendo en el Catatumbo, argumentando que estaba atacando el paramilitarismo, pero nosotros no tenemos noticias, no tenemos reportes”, adujo.“También tratan de vincular a los desmovilizados de las FARC como paramilitares, pero en el fondo lo que hay es una lucha territorial por una renta muy criminal e ilegal que es el narcotráfico”, reiteró.Pulsa abajo para ver la entrevista completa: