ONG reporta la excarcelación de otros 50 "presos políticos" postelectorales en Venezuela

22-01-25.-La ONG venezolana Una Ventana a la Libertad informó este martes que otros 50 considerados «presos políticos» postelectorales fueron excarcelados, después de ser detenidos en el contexto de las protestas, y días previos y posteriores, contra el resultado oficial de las elecciones presidenciales en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio una cuestionada victoria a Nicolás Maduro.A través de una nota de prensa, la organización indicó que estos presos fueron liberados de la cárcel de Tocorón, en el estado Carabobo (norte), la noche del viernes.«Este grupo de detenidos, que fueron dejados en libertad de acuerdo a la iniciativa del Ministerio Público (MP, Fiscalía), se hizo con el mismo patrón de las anteriores excarcelaciones que hicieron en diciembre, no avisaron a sus familiares», señaló.Asimismo, dijo que a los presos les exigieron que no declararan ante los medios de comunicación, no tomaran fotografía ni realizaran videos que pudieran ser publicados en las redes sociales.La ONG explicó que a los liberados los trasladaron hasta un terminal de autobuses, «sin proporcionales recursos económicos», por lo que tuvieron que contactar luego a sus familiares para que los fueran a buscar en ese lugar.Ese mismo viernes fueron liberados unos 88 «presos políticos» de la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua (norte), según confirmó a EFE Andreína Baduel, integrante de la ONG Comité para la Liberación de los Presos Políticos.«Estas liberaciones son el fruto de la incansable lucha de madres, familiares, amigos, activistas, organizaciones y defensores de los derechos humanos que siguen exigiendo respeto a las garantías fundamentales», señaló el Comité en una publicación en X.El viernes, la ONG Foro Penal registró, hasta el miércoles 15 de enero, 1.687 personas arrestadas por motivos políticos, 10 menos que la semana pasada, cuando computó 1.697, la mayoría de ellas detenidas tras la crisis postelectoral.Tras las presidenciales, la Fiscalía informó que más de 2.400 personas, a quienes acusó de generar «violencia» en el contexto de las protestas, una cifra mayor a la del Foro Penal, que solo incluye casos reportados y verificados, y excluye a aquellos que han cometido delitos.El fiscal general, Tarek William Saab, reportó recientemente que un total de 1.515 personas han sido excarceladas, con medidas cautelares, una cifra que el Foro Penal asegura no haber confirmado.